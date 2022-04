90.+2! Düren jubelt nach rasanter Schlussphase in Alfter - Siegburg beendet Sieglos-Serie

24. Spieltag in der Mittelrheinliga: Beinahe verspielte Klassenprimus FC Düren einen sichergeglaubten Sieg beim VfL Alfter, dank eines Last-Minute-Treffers durfte der 1. FCD letztlich aber doch jubeln. Für Siegburg endete zeitgleich eine Horror-Serie.

Das war knapp. Beim VfL Alfter hätte sich der Klassenprimus 1. FC Düren beinahe verzockt. Vom Anpfiff weg fand der Spitzenreiter richtig gut in die Partie und ging nach den Treffern von Yesilay (5.) und Brasnic (44.) völlig verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause. Scheinbar war sich die Brunetto-Elf zu diesem Zeitpunkt aber schon zu siegessicher, agierte sie nach dem Seitenwechsel nämlich bei weitem nicht mehr so souverän und zielstrebig als vor der Pause. Ganz anders die Hausherren. Von der Lethargie des Spitzenreiter angespornt fand nun der VfL immer besser in die Partie und kam selbst zu Abschlussmöglichkeiten. Eine dieser Chancen bescherte Alfter auch den Anschlusstreffer. Wie so oft im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren in den entscheidenden Situationen einfach schneller, so auch in Minute 71, als Jan-Luca Prangenberg nach einem Abpraller nicht lange fackelte und das Leder im Gäste-Kasten unterbrachte. Kurz vor Schluss gelang den Hausherren sogar der Ausgleich als Becker den Ball unabsichtlich in das eigene Tor lenkte. Die Freude des VfL über den Ausgleich war allerdings nur von kurzer Dauer. Mit Kaltschnäuzigkeit eines Spitzenreiters schlug Düren in der Nachspielzeit nochmal zurück und sicherte sich dank Mario Weber doch noch den Last-Minute-Dreier. Düren bleibt somit weiterhin das Maß der Dinge in der Mittelrheinliga. Weil zeitgleich aber auch der FC Hennef seine Hausaufgabe beim 4:0 in Paffendorf souverän löste, steht Düren weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der Tabelle. Für den VfL heißt es nun, sich nach der knappen Niederlage wieder aufzurappeln und positive Erkenntnisse aus dem Spiel zu ziehen.

Siegburg beendet Sieglos-Serie

Nach sechs Spielen ohne Sieg gewann der Siegburger SV am Freitagabend mal wieder. Gegen Borussia Freialdenhoven war es jedoch ein Auf und Ab der Gefühle. Barini brachte den SVS zunächst in den Anfangsminuten mit einem Doppelpack in Führung (2., 8.). Eine Viertelstunde nach dem 2:0 verkürzte die Borussia durch Tahir. Beim 1:2 blieb es auch lange Zeit. Bis zur Schlussphase, in der sich die Ereignisse noch einmal überschlugen. Erst freuten sich die Gäste über den Ausgleich von Kuhnke in der 82. Minute, ehe Siegburg dann doch noch den Turbo zündete und Roder (87.) und Eck (90.+2) den Dreier für die Gastgeber klar machten. Siegburg rückt durch den ersten Sieg 2022 bis auf zwei Zähler in der Tabelle auf Freialdenhoven heran.

Magerkost im Keller

Im Keller gab es am vergangenen Wochenende nur Magerkost. Alle sechs Mannschaften unter dem Strich blieben sieglos. Als einziges Kellerkind konnte der SV Eilendorf zumindest einen Punkt holen. Gegen den Tabellendritten Bergisch Gladbach 09 zeigte der SVE eine gute Leistung und holte in der Crunchtime noch einen 0:2-Rückstand auf. Für Schlusslicht Wesseling-Urfeld und Fortuna Köln II hagelte es derweil deutliche Niederlagen. Wesseling unterlag der SpVg Frechen mit 1:3, Fortuna Köln beim FC Pesch sogar mit 1:4. Knapp, aber letztlich verdient verlor auch der FC Blau-Weiß Friesdorf. Nach 90 Minuten in Arnoldsweiler stand es 2:3 aus Sicht der Gäste. Auch beim SV Deutz hält der Negativtrend weiter an. Beim 0:2 gegen den VfL Vichttal blieb die Constantino-Elf zum fünften Mal in Folge ohne Sieg.