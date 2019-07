Bierofka: "Man darf das nicht nur an den Ergebnissen aufhängen"

Am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker.de) erwartet der TSV 1860 München im heimischen Grünwalder Stadion den FSV Zwickau. Das Team von Sechzig-Trainer Daniel Bierofka möchte gegen die "Schwäne" den ersten Sieg der Saison einfahren. Der Coach äußerte sich auf der obligatorischen Pressekonferenz zu den Erkenntnissen aus den ersten beiden Spielen, dem kommenden Gegner und einem potenziellen Neuzugang.

Obwohl die Punktausbeute der "Löwen" mit nur einem Zähler aus den Partien gegen Braunschweig (1:2-Niederlage) und Preußen Münster (1:1) relativ mau ausfällt, möchte Bierofka "den eingeschlagenen Weg fortsetzen". Man dürfe "das nicht nur an Ergebnissen aufhängen", schließlich habe es "von der Leistung her gestimmt" und "irgendwann wird das Glück auf unsere Seite fallen". Man müsse einfach "ruhig bleiben und weitermachen".

Zwickau bisher ohne Gegentor

Die nächste Chance, den ersten Dreier der Saison einzufahren, bietet sich den Münchnern im Zuge der ersten englischen Woche am Mittwochabend. Mit dem FSV Zwickau ist eine "sehr aggressive Mannschaft" zu Gast, die "sehr hoch presst, den Gegner sofort unter Druck setzen will und eine sehr hohe Intensität an den Tag legt". Zwickau ist zudem die einzige Mannschaft, die bisher noch keinen Gegentreffer zu verzeichnen hat. Demnach fordert Bierofka von seiner Mannschaft: "Wir müssen immer wieder versuchen, Torsituationen, vor allem im Sechzehner, zu erzwingen. Sonst wird es schwer, gegen Zwickau ein Tor zu erzielen."

Für den Sturm kommt zwar noch nicht im Spiel gegen die "Schwäne", aber vielleicht bald, Prince Owusu infrage: Der 22-Jährige, der bereits in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für die "Löwen" auflief, soll von Arminia Bielefeld erneut verliehen werden. Bierofka erklärte zum Gerücht: "Wir haben immer gesagt, dass wir uns gerne verstärken würden, sollte die Möglichkeit bestehen." Zwar habe Owusu "ein sehr großes Potenzial", in gewisser Weise ähnelt er aber dem Löwen-Talent Dennis Dressel: "Er schöpft es nur zu 60 bis 70 Prozent aus. Wenn man ihn an die 90 Prozent bringt, hat er die Voraussetzung, ein sehr guter Stürmer zu werden."

Bierofka über Gebhart: "Ich will ihn nicht verbrennen"

Abgesehen von dem potenziellen Neuzugang gab es auf der Pressekonferenz drei weitere Personalien zu klären. Aaron Berzel wird die von Felix Weber hinterlassene Lücke in der Innenverteidigung füllen. Der Kapitän muss aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Braunschweig passen. Stefan Lex, der zuletzt an einer Sprunggelenksverletzung laborierte, könnte eine Option sein, über die Bierofka nachdenkt. Von einem Startelfeinsatz von Timo Gebhart ist indes nicht auszugehen, obwohl sein Trainer dies zuvor nicht dementierte: "Vielleicht spielt er ja von Beginn an." Nachdem er nur drei Wochen Vorbereitung bei Viktoria Berlin hatte, brauche der Neuzugang Zeit: "Ich will ihn nicht verbrennen."