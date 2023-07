70 Millionen Euro: Tonali verlässt Milan für Newcastle United

Newcastle United hat für seinen nächsten Sommerneuzugang tief in die Tasche gegriffen: Den Transfer von Milans Mittelfeld-Antreiber Sandro Tonali (23) lassen sich die Magpies rund 70 Millionen Euro kosten.

Nun steht es also fest: Sandro Tonali verlässt Italien und schlägt in der Premier League ein neues Kapitel auf. Insgesamt 130 Serie-A-Einsätze, acht Tore und fast 20 Vorlagen summierten sich in seiner Zeit bei der AC Mailand und bei Ex-Klub Brescia. Die Kombination aus Mittelfeldlenker mit Offensivdrang und defensiver Zweikampfstärke lockte viele Interessenten an. Beim Angebot von Newcastle wurde der Champions-League-Halbfinalist der Vorsaison schwach.

Dem Vernehmen nach ist das Transferpaket für Tonali rund 70 Millionen Euro schwer, Milan soll sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert haben. Newcastle stattete den italienischen A-Nationalspieler mit einem Vertrag bis 30. Juni 2028 aus. Auch beim aufstrebenden und durch saudi-arabisches Geld finanzierten Klub aus Newcastle wird Tonali in der kommenden Saison Champions League spielen. Die Magpies hatten die vergangene Premier-League-Saison mit 71 Punkten auf Rang vier beschlossen.

Wütende Fans in Mailand

Für den Serie-A-Meister der Saison 2021/22 ein schwerer Schlag - besonders auch für die Fans. Deren Enttäuschung über den Verlust Tonalis, der als Hoffnungsträger für die Zukunft galt, schlägt bei manchen sogar in Wut um. In Wut auf den Klub, in Wut vor allem auf den amerikanischen Geschäftsmann und Milan-Besitzer Gerry Cardinale.

Dieser hatte bereits Zorn auf sich gezogen, als er Vereinslegende Paolo Maldini als Technischen Direktor der Rossoneri entlassen hatte.

Kritisiert wird in Social-Media-Kommentaren, dass Milan "mehr Rückgrat" hätte zeigen müssen, mehr Standhaftigkeit. Schließlich habe der Klub zuletzt auch Star-Angreifer Rafael Leao halten können.

Nun aber müssen die Fans und auch Trainer Stefano Pioli wie erwartet ohne Tonali leben. Ohne einen unangefochtenen Stammspieler. Ohne diesen begnadeten Fußballer, der nicht nur mit Mailänder Ikonen wie Andrea Pirlo oder Gennaro Gattuso verglichen wird, sondern auch möglicherweise selbst eine solche im Verein hätte werden können. Es war letztlich wohl auch eine Frage des Geldes: Denn während Tonali in der Modemetropole Mailand laut italienischen Medien 2,5 Millionen Euro pro Saison verdiente, bekommt er nun mindestens sieben (!) Millionen Euro - zwei weitere sind durch Boni möglich.

Tonali: "Eine große Chance für meine Karriere"

Auch das Abenteuer Premier League reizte Tonali offenbar zu sehr. Das gibt er in der offiziellen Newcastle-Vereinsmitteilung zu: "Zuallererst möchte ich Newcastle United danken, denn sie geben mir eine große Chance für meine Karriere." Es sei nun an ihm, das "Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen".

Newcastle-Coach Eddie Howe nennt Tonali "ein Ausnahmetalent, das mit seiner Mentalität, seiner Physis und seinen technischen Fähigkeiten sehr gut zu uns passen wird". Trotz seines jungen Alters sei der Mittelfeldspieler bereits eine "Schlüsselfigur in einer der besten europäischen Ligen und in der Champions League" gewesen. Eine Rolle, die ihm nun bei den Magpies zukommen soll.

Zuvor muss Tonali aber eine Enttäuschung verdauen. Mit der italienischen U-21-Nationalmannschaft scheiterte er - wie die DFB-Elf - bereits in der EM-Vorrunde. Aus drei Spielen holte das Team um Capitano Tonali lediglich drei Punkte und schied hinter Gruppensieger Frankreich sowie der Schweiz aus.