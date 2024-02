6:3 nach 0:3: Sandhausen siegt spektakulär gegen Regensburg - Ulm jubelt bei RWE

In einem spektakulären Spiel siegte Sandhausen nach 0:3-Rückstand am Ende 6:3 gegen Regensburg. Ulm siegte in Essen, festigt Rang drei und setzt Dresden unter Druck. Regensburg gastiert in Sandhausen

Vogelwilder Beginn, denkwürdiges Ende: Sandhausen bezwingt Regensburg

In einem auf allen Ebenen außergewöhnlichen Spiel gewann der SV Sandhausen gegen Jahn Regensburg am Samstagnachmittag mit 6:3. Dabei lag der Tabellenführer am Hardtwald nach gerade einmal 11 Minuten schon mit 3:0 in Führung und schien einem Kantersieg entgegenzustreben. Doch der SVS wollte sich nicht so einfach geschlagen geben und kam noch vor der Pause zum 3:3-Ausgleich. Dann nahm sich die Partie nach dem Seitenwechsel eine Atempause, die Jahn-Keeper Weidinger nicht gut bekam. Der 26-Jährige klärte einen Ball genau in die Füße von Sandhausens Greil, der zum 4:3 für den SVS traf (60.). Die Führung verlieh Sandhausen zusätzliche Flügel, Regensburg gab die Partie endgültig aus der Hand, musste noch zwei Gegentore hinnehmen und verlor nach dem 1:3 vor eigenem Publikum zum zweiten Mal in Serie.

Ulm gewinnt Verfolgerduell in Essen und festigt Rang drei

Weiter auf dem Vormarsch befindet sich der SSV Ulm 1846 Fußball. Der Aufsteiger gewann das Verfolgerduell bei Rot-Weiss Essen mit 2:0, festigt dadurch Rang drei und setzt gleichzeitig Dynamo Dresden einen Rang davor unter Druck. Die erste Hälfte wurde den Erwartungen an ein Topspiel gerecht, beide Teams lieferten sich einen gutklassigen Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben. Nach dem Seitenwechsel war es dann Ulm, das das Kommando über die Partie übernahm und letztendlich verdient die drei Punkte mit nach Hause nach.

Klare Angelegenheit für Münster in Lübeck - Duisburg pirscht sich ran

Eine klare Angelegenheit war das Duell der beiden Aufsteiger VfB Lübeck und Preußen Münster. Denn die Westfalen gewannen im hohen Norden mit 3:0, bleiben im Jahr 2024 damit ungeschlagen und haben die 40-Punkte-Marke erreicht. Lübeck dagegen musste im Kampf gegen den Abstieg einen weiteren Rückschlag hinnehmen und in der Tabelle den MSV Duisburg an sich vorbeiziehen lassen. Denn die Zebras gewannen vor eigenem Publikum mit 1:0 gegen Viktoria Köln und haben nach dem zweiten Dreier in Folge das rettende Ufer wieder in Schlagdistanz.

In einem weiteren Spiel am Samstagnachmittag setzte sich die Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 5:2 gegen den SC Verl durch. Pohlmann, der zu den ersten drei Treffern jeweils die Vorlage lieferte, brachte die Schwarz-Gelben auf die Siegerstraße. Der SCV gab sich zwar auch im Anschluss daran nicht auf, musste sich am Ende aber geschlagen geben und zum dritten Mal in Folge den Platz als Verlierer verlassen.

Den Spieltag eröffneten der FC Ingolstadt und der SC Freiburg II (2:3) am Freitagabend, am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Sachsenduell zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden.