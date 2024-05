500 Pflichtspiele im Blick: "Vorbild" Häringer geht in seine 15. Saison beim Bahlinger SC

Der Bahlinger SC konnte am Freitagvormittag eine wichtige Vertragsverlängerung bekanntgeben: Kapitän Yannick Häringer wird auch in der kommenden Saison für die Kaiserstühler auflaufen.

Mehr zur Regionalliga südwest Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nach drei entspannten Jahren im Mittelfeld der Tabelle musste der Südwest-Regionalligist Bahlinger SC in dieser Saison wieder ein wenig zittern. Mit 44 Punkten sicherten sich die Kaiserstühler - auch aufgrund der Drittliga-Situation mit dem drohenden Abstieg des SV Waldhof Mannheim - erst auf der Zielgeraden den Klassenerhalt und gehen somit in ihre sechste Saison in Serie in der Regionalliga Südwest.

In den vergangenen Wochen wurde deshalb bereits mit Hochdruck am Kader für die kommende Spielzeit geschraubt und am Freitagvormittag konnte nun Vollzug in einer äußerst wichtigen Personalie vermeldet werden. Kapitän und BSC-Urgstein Yannick Häringer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine 15. Saison bei den Rot-Weißen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler kommt auf stolze 483 Punktspieleinsätze für die Kaiserstühler und dürfte somit in der kommenden Saison 2024/25 sein 500. Spiel für die Bahlinger feiern. In dieser Zeit erzielte Häringer 84 Tore für den BSC.

"Yannick ist in jeder Hinsicht ein Vorbild für die jungen Spieler", erklärt Teammanager Walter Adam. "Er war auch in dieser Saison wieder sehr wichtig - nicht nur wegen seiner Tore. Ich freue mich, dass er sportlich weitermacht und uns als Kapitän erhalten bleibt", freut sich Adam über die Vertragsverlängerung von Häringer, der mit acht Treffern in der abgelaufenen Spielzeit auch der beste Bahlinger Torschütze gewesen ist.