5:2 gegen Hoffenheim II: Kickers Offenbach drehen im zweiten Durchgang auf

2. Spieltag in der Regionalliga Südwest: Kickers Offenbach machte am Freitagabend beim 5:2 gegen die TSG Hoffenheim II den misslungenen Auftakt vergessen, wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten.

Nach dem misslungenen Auftakt bei Aufsteiger Wormatia Worms wollte Kickers Offenbach gegen die TSG Hoffenheim II eigentlich die Wende zum Guten einleiten. Doch vor 6119 Zuschauer am Bieberer Berg setzte es für den OFC nach nicht einmal 180 Sekunden die kalte Dusche: Proschwitz verwandelte einen Foulelfmeter. Besonders ärgerlich für die Hausherren, weil Kapitän Zieleniecki den Ball eigentlich unter Kontrolle hatte, ihn schlagartig verstolperte und dann Conté foulte.

Relativ schnell schien Offenbach diesen frühen Rückschlag abzustreifen, Knöll hatte in der 10. Minute die große Chance auf das 1:1, aber TSG-Torwart Noll parierte stark. Allerdings übernahm danach Hoffenheim wieder das Kommando. Das hinderte Derflinger nicht daran, in der 33. Minute mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze auszugleichen. Ein Wachmacher, Knöll brachte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Hessen per Kopf sogar in Führung. Alles in allem war der Vorsprung zur Pause aber schmeichelhaft.

Mit einer Leistungssteigerung zu Beginn der zweiten Hälfte verdiente sich der OFC quasi im Nachhinein seine Führung, die der eingewechselte Bozic in Minute 70 auf 3:1 ausbaute. Die letzten Minuten waren dann nochmal besonders intensiv: Lemmers Drehschuss bedeutete das 4:1 (86.), Asllani köpfte in der 90. Minute das 2:4 aus TSG-Sicht, ehe Saric in der dritten Minute der Nachspielzeit einen an ihm verursachten Elfmeter zum 5:2-Endstand verwandelte.

Legt Ulm nach?

Samstags greift dann Top-Favorit SSV Ulm ins Geschehen des 2. Spieltags ein. Der erste Tabellenführer der Saison 2022/23 hat den ebenfalls zum Auftakt siegreichen Bahlinger SC zu Gast. Der BSC schlug den VfB Stuttgart II vor Wochenfrist mit 3:2. Dank galt dabei einem Mann: Yannick Häringer erzielte beim 3:2 alle Treffer für seine Farben. Ulm ist also gewarnt, konnte sich beim 4:0 in Mainz aber ebenfalls auf die eigene Offensive verlassen. Die Bilanz der vergangenen Jahre ist jedenfalls eindeutig. Seitdem sich beide seit 2019 in der Regionalliga Südwest gegenüberstehen, gewannen die Ulmer fünfmal - viermal davon ohne einen Gegentreffer.

Dagegen verlief der 1. Spieltag alles andere als gelungen für den zum Favoritenkreis zählenden TSV Steinbach Haiger. Der musste sich bei Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durch ein Elfmetertor geschlagen geben. Am Samstag reist nun die U 23 des 1. FSV Mainz ins SIBRE-Sportzentrum.

Apropos reisen: Auch für die Aufsteiger geht es diese Woche auf große Fahrt. Samstags gastiert der SGV Freiberg bei der TSG Balingen. Vor allem ein Manko hat SGV-Trainer Ramon Gehrmann bei der 1:2-Pleite gegen den VfR Aalen ausgemacht: "Wir haben den Gegner 65 Minuten klar beherrscht und hatten ein Chancenverhältnis von 14:1." Dennoch traf sein Team nur einmal. In Balingen soll sich das freilich ändern. Die TSG muss derweil länger auf Luca Kölsch (22, Mittelfeld) verzichten, der sich zum dritten Mal das Kreuzband gerissen hat.

Erfolgreicher verlief der 1. Spieltag für die restlichen Aufsteiger. Wie bereits erwähnt, gewannen Wormatia Worms und die SG Barockstadt gegen Top-Teams der Liga mit 1:0. Der VfR Wormatia steht am Samstag nun vor der nächsten Hürde FC-Astoria Walldorf, während Fulda-Lehnerz es mit dem VfR Aalen zu tun bekommt.

Den erfolgreichsten Auftakt der Aufsteiger verbuchte der SV Eintracht Trier, der die Astoria aus Walldorf mit 3:0 aus dem Moselstadion verjagte und sich zunächst Platz zwei in der Tabelle sicherte. Triers Neuzugang Gabriel Weiß warnt jedoch davor, das 3:0 über zu bewerten: "Es war gut, aber man darf den Sieg auch nicht zu hoch hängen. Es war der 1. Spieltag. Wir müssen die Sache ruhig angehen und Spiel für Spiel unsere Leistung als Mannschaft abrufen. Dann kann noch einiges möglich sein." Nächster Gegner ist am Sonntag auswärts der VfB Stuttgart II, bei dem es für den SVE die Leistung der Vorwoche nun zu bestätigen gilt.

Außerdem hat der Sonntagnachmittag noch die beiden Begegnungen zwischen Hessen Kassel und Rot-Weiß Koblenz - beide verloren ihren Auftakt - sowie dem FC Homburg und dem FSV Frankfurt, die beide wiederum siegreich aus dem 1. Spieltag hervorgingen, in petto.