30:5 im zweiten Viertel: Bayern demontiert Alba Berlin

Bayerns Basketballer haben Platz 1 nach der Hauptrunde so gut wie sicher. Im Prestigeduell mit Alba Berlin gibt es einen überraschend klaren Sieg.

Mit einem Kantersieg gegen den Erzrivalen Alba Berlin haben die Basketballer des FC Bayern München einen großen Schritt in Richtung Platz 1 nach der Hauptrunde gemacht. Der Pokalsieger setzte sich am Sonntagabend in eigener Halle gegen die Hauptstädter klar mit 77:53 (46:22) durch. Drei Spiele vor dem Ende der Saison haben die Münchner damit zwei Siege mehr auf dem Konto als Alba. Platz 1 nach der Hauptrunde würde den Bayern den Heimvorteil in allen Play-off-Runden bescheren.

Alba erwischte im Münchner BMW Park den besseren Start und zog schnell auf 12:2 davon. Doch dann fingen sich die Münchner und verkürzten den Rückstand bis zum Ende des ersten Viertels auf einen Zähler (16:17). Den zweiten Abschnitt entschieden die Bayern dann mit 30:5 für sich. Dabei führten sie die ersatzgeschwächten Berliner regelrecht vor. Das Spitzenspiel war damit frühzeitig entschieden. Nach dem Seitenwechsel ging es für Alba nur noch um Schadensbegrenzung.

Beste Werfer bei den Bayern waren Carsen Edwards und Jan Niklas Wimberg mit je elf Punkten. Bei Alba kam Matt Thomas auf zwölf Zähler. "Das war ein Weckruf für uns", sagte Thomas nach der Partie beim Streamingdienst Dyn. Am Freitag treffen beide Teams in Berlin erneut aufeinander. Die Partie war im vergangenen Jahr ausgefallen, weil die Bayern wegen eines Schneechaos nicht von München nach Berlin reisen konnten.

FC Bayern München - Alba Berlin 77:53 (16:17,30:5,13:15,18:16)

Punkte FC Bayern München: Edwards 11, Wimberg 11, Francisco 9, Obst 9, Giffey 8, Bonga 7, Ibaka 7, Booker 5, Lucic 5, Bolmaro 3, Weiler-Babb 2

Punkte Alba Berlin: Thomas 12, Wetzell 10, Delow 6, Bean 5, Thiemann 5, Brown 4, Hermannsson 4, Schneider 4, Nikic 2, Rapieque 1

Zuschauer: 6500

Löwen Braunschweig - Rostock Seawolves 76:70 (15:22,25:20,20:14,16:14)

Punkte Löwen Braunschweig: Bango 26, Crockett Jr. 19, B. Tischler 10, N. Tischler 9, Njie 5, Peterka 4, Aydinoglu 3 Punkte Rostock Seawolves: Nelson 23, Alston Jr. 14, Goodwin 11, Medford 8, Amaize 4, Rubit 4, Carter 2, Lockett 2, Theis 2

Zuschauer: 4367

Rasta Vechta - BG Göttingen 81:75 (21:14,16:20,20:20,24:21)

Punkte Rasta Vechta: Kuhse 23, Ferner 14, Grünloh 10, Flanigan 9, Aminu 7, Groves 7, Schwieger 5, Iwundu 4, Aririguzoh 2

Punkte BG Göttingen: Gibson 13, Hume 12, Zugic 12, Ensminger 8, Silins 8, Anticevich 6, DeJulius 6, Rich 6, Hartwich 4

Zuschauer: 3140

MBC Weißenfels - MHP Riesen Ludwigsburg 91:90 (22:29,29:16,18:25,22:20)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Stove 28, Breunig 17, Callison 16, Bryant 12, Edwards 7, Ndow 6, Mushidi 3, Jelks 2

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Bartolo 17, Roberson 16, Buie 12, Graves 12, Johannes Patrick 10, Edigin 8, Melson 5, Bähre 4, Lewis 3, Hammond 2, Pleta 1

Zuschauer: 2600