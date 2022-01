3. Liga: DFB terminiert Spieltage 29 bis 31 und Nachholspiele

Der DFB hat die Spieltag 29 bis 31 zeitgenau angesetzt. Auch alle ausstehenden Nachholpartien sind terminiert worden.

Den 29. Spieltag eröffnet der TSV 1860 München mit einem Heimspiel gegen den SC Verl am Freitag, 4. März. "Diese Ansetzung folgt einer verbindlichen Vorgabe der Sicherheitsbehörden", heißt es seitens des DFB. Einen Tag später steigt das Sachsen-Anhalt-Duell zwischen Magdeburg und Halle, am Sonntag empfängt der SV Waldhof Eintracht Braunschweig.

Die Niedersachsen tragen am 30. Spieltag gleich ein weiteres Topspiel aus: Der 1. FC Saarbrücken kommt am Samstag, 12. März, an die Hamburger Straße. Am 31. Spieltag stehen sich samstags der 1. FC Magdeburg und der SV Meppen gegenüber, auch das FCK-Gastspiel beim SC Freiburg II findet dann statt. Das traditionsreiche Duell zwischen Waldhof Mannheim und 1860 München ist für Sonntag, 19. März geplant.

Vier Nachholspiele angesetzt

Die Löwen bestreiten ihre Nachholspiele gegen Türkgücü München am Mittwoch, 16. Februar, und gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag, 1. März. Beide Partien waren dem Corona-Ausbruch bei den Giesingern zum Opfer gefallen.

Die Berliner Viktoria holt ihre Begegnungen gegen Zwickau (Mittwoch, 16.3.) und in Halle (Mittwoch, 2.3.) im März nach. Alle Nachholspiele werden um 19 Uhr angepfiffen.