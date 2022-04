3. Liga bis Saisonende zeitgenau terminiert

Der DFB hat in der 3. Liga nun auch die letzten Spieltage der Saison zeitgenau angesetzt. Aufgrund des Maifeiertages gibt es am 36. Spieltag eine Besonderheit.

Seit Freitag stehen die Anstoßtermine der Drittliga-Spieltage 35 bis 38 fest.

Der 35. Spieltag beginnt am Freitag, 22. April (19 Uhr), mit dem Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Verfolgerduell zwischen dem VfL Osnabrück und SV Waldhof Mannheim geht am Samstag, 23. April (14 Uhr), über die Bühne.

Der 36. Spieltag startet am 29. April mit zwei Partien am Freitagabend (19 Uhr): Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg und FC Viktoria 1889 Berlin gegen 1. FC Saarbrücken. Grund ist der Maifeiertag am Sonntag, an dem keine Spiele stattfinden.

Letztes Saisonspiel des FCK am Sonntag, 8. Mai

Am 37. Spieltag wird kein Montagsspiel ausgetragen. In einem der sechs Samstagsspiele am 7. Mai empfängt Magdeburg den TSV 1860 München. Der FCK hat aufgrund des Türkgücü-Rückzugs am Sonntag, 8. Mai (14 Uhr), in Köln sein letztes Saisonspiel - und muss somit an zwei Samstagen zuschauen, was die Konkurrenten machen.

Die Partien des abschließenden 38. Spieltags finden - wie in den Jahren zuvor auch - zeitgleich statt und werden am Samstag, 14. Mai (13.30 Uhr), ausgetragen.

35. Spieltag

36. Spieltag

37. Spieltag

38. Spieltag