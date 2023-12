3. Liga auf Rekordkurs: Die Zuschauerzahlen der Hinrunde 2023/24

Die 3. Liga ist attraktiver denn je. Das zeigen die Zuschauerzahlen der Hinrunde, die einen neuen Rekord mit sich bringen.

Nach dem Ende der Hinrunde liegt die 3. Liga mit ihrer Zuschauerbilanz auf Rekordkurs. Insgesamt strömten über 1,74 Millionen Menschen zu den 188 absolvierten Partien in der aktuellen Spielzeit 2023/24. Und zwei Nachholspiele stehen noch aus. Im Schnitt kamen also mehr als 9260 Zuschauer pro Spiel - damit liegt die 3. Liga erstmals in ihrer Geschichte über der 9000er-Marke. Das gab der DFB am Montag bekannt.

Nach dem Abschluss der vergangenen Saison hatte die Zahl 8199 betragen, eine Bestmarke.

Größter Zuschauermagnet ist Dynamo Dresden, der Tabellenzweite begrüßte fast 29.000 Fans pro Heimspiel. Hält diese Resonanz an, würde die SGD ihren eigenen Rekord in der 3. Liga brechen. In der Vorsaison waren es 24.532 pro Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion. Angebot und Nachfrage für Tickets stimmen in Dresden oft nicht überein, weshalb die SGD aktuell auch einen Umbau plant: 1400 zusätzliche Plätze für Heim-Fans sollen geschaffen werden.

Neben Dresden haben fünf weitere Klubs einen fünfstelligem Zuschauerschnitt: Arminia Bielefeld (17.100), Rot-Weiss Essen (16.700), 1860 München (15.000), der MSV Duisburg (12.600) und der 1. FC Saarbrücken (10.800). Bester Aufsteiger ist Ulm mit 9819 Fans pro Heimspiel, knapp vor dem SC Preußen Münster (9610).

Bestbesuchter Spieltag überhaupt in der 3. Liga ist noch immer der 38. Spieltag der Saison 2015/16, als 122.570 Fans die Stadien gefüllt hatten.

Die Zuschauerzahlen im Detail

Mannschaft - Zuschauerzahlen gesamt - Zahl Heimspiele - Zuschauerschnitt

Dynamo Dresden 259.493 - 9 - 28.833

Arminia Bielefeld 171.053 - 10 - 17.105

Rot-Weiss Essen 167.363 - 10 - 16.736

1860 München 120.000 - 9 - 15.000

SV Duisburg 126.176 - 10 - 12.618

1. FC Saarbrücken 107.652 - 10 - 10.765

SSV Ulm 1846 Fußball 88.368 - 9 - 9819

Preußen Münster 86.489 - 9 - 9610

Erzgebirge Aue 79.904 - 9 - 8878

Jahn Regensburg 81.661 - 10 - 8166

Waldhof Mannheim - 78.306 - 10 - 7831

Hallescher FC 67.535 - 9 - 7504

FC Ingolstadt 57.002 - 9 - 6334

VfB Lübeck 51.851 - 9 - 5761

SV Sandhausen 40.252 - 9 - 4472

Viktoria Köln 42.899 - 10 - 4290

SpVgg Unterhaching 34.384 - 9 - 3820

Borussia Dortmund II 36.266 - 10 - 3627

SC Verl 25.469 - 10 - 2547

SC Freiburg II 19.353 - 9 - 2150