247 Regionalliga-Spiele: FC Gütersloh angelt sich Nico Buckmaier von RW Oberhausen

Der FC Gütersloh hat Vollzug gemeldet: Nico Buckmaier wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen in den Heidewald. Der 29-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024.

Der FC Gütersloh feilt weiterhin am Kader für die kommende Saison. Wie der Westfalen-Oberligist nun bestätigte, hat man einen namhaften Neuzugang in die Dalkestadt lotsen können. Vom West-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen wechselt Nico Buckmaier in den Heidewald. Der 29-jährige Mittelfeldspieler erhält einen Arbeitsvertrag bis 2024.

Buckmaier, der im Mittelfeld flexibel eingesetzt werden kann, kommt mit der Erfahrung von 247 Regionalligaspielen nach Gütersloh und spielte in der Vergangenheit unter anderem für die Traditionsvereine KFC Uerdingen und SG Wattenscheid 09. In der abgelaufenen Saison kam er in 26 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer und bereitete zwei weitere vor.

Ein Spieler mit Auge und Rhythmusgefühl

Über seinen neuen Kreativposten im Zentrum freut sich auch FCG-Trainer Julian Hesse. "Bucki ist definitiv ein sehr kreativer Spieler, der technisch alles mitbringt. Ich bin mir sicher, dass er unser Spiel bereichern wird, weil er neben seinem guten Auge für den letzten Pass auch ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl für das Spiel besitzt. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt, um ihn von unserem Weg zu überzeugen. Jetzt bin ich einfach froh, dass es geklappt hat!"

Neben Buckmaier darf Gütersloh zum Trainingsstart am 11. Juli vier weitere neue Gesichter begrüßen. Auch Janik Steringer (SV Lippstadt), Kevin Freiberger (Chemnitzer FC), Vincent Ocansey (Hammer SpVg.) und Markus Esko (Preußen Espelkamp) werden sich künftig das FCG-Dress überstreifen.