2. Runde zeitgenau angesetzt - Zwei Spiele im Free-TV

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Paarungen der zweiten Runde im DFB-Pokal mittlerweile zeitgenau angesetzt. Auch die Free-TV-Spiele sind bekannt.

Am 31. Oktober und 1. November wird die zweite Runde im DFB-Pokal ausgetragen. So viel war bislang neben den ausgelosten Paarungen schon bekannt. Seit Freitag stehen auch die zeitgenauen Ansetzungen sowie die beiden Übertragungen im Free-TV fest.

zum Thema Die 2. Pokalrunde auf einen Blick

Wie der DFB wissen ließ, wird das ZDF am Dienstagabend, 31. Oktober, das Duell des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit Bundesligist 1. FC Köln übertragen. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Tags darauf heißt es dann in der ARD: Drittligist 1. FC Saarbrücken gegen Rekord-Titelträger FC Bayern München. Auch im Ludwigspark rollt der Ball ab 20.45 Uhr.

Leipzig am Dienstag, BVB am Mittwoch

Insgesamt werden je acht Partien an den beiden Abenden absolviert, und wie gewohnt überträgt Sky alle 16 Spiele dieser Pokalrunde. Eröffnet wird das Geschehen am Dienstag, 31. Oktober, mit vier Spielen ab 18 Uhr. Unter anderem ist dann auch mit dem FC 08 Homburg, beheimatet in der Regionalliga Südwest, der klassentiefste Verein gefordert. Die Saarländer hatten in Runde eins den Erstligisten SV Darmstadt 98 mit 3:0 aus dem Wettbewerb geworfen und versuchen ihr Glück nun gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Cup-Verteidiger RB Leipzig spielt am Dienstag ebenfalls ab 18 Uhr - beim Ligarivalen VfL Wolfsburg.

Auch am 1. November heißt es: vier Mal 18 Uhr, vier Mal 20.45 Uhr. Die frühere Anstoßzeit betrifft auch das Duell der beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim.

Achtelfinale Anfang Dezember

Die 16 Gewinner ziehen ins Achtelfinale ein, das noch in diesem Kalenderjahr ausgetragen wird (5./6. Dezember). Das Finale in Berlin findet am 25. Mai 2024 statt.