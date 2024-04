19 Minuten: Roma-Spiel in Udine nach Ndickas Zusammenbruch neu angesetzt

Am vergangenen Sonntag wurde die Partie in Udine abgebrochen, nachdem Evan Ndicka zusammengebrochen war. Nun ist das Spiel neu angesetzt worden - es werden nur 19 Minuten gespielt.

Die Aufregung in Udine war groß, als Evan Ndicka im Spiel der Roma bei Udinese Calcio zusammengebrochen war und auf einer Trage abtransportiert werden musste. Das Spiel wurde abgebrochen, nach 71 Minuten war beim Stand von 1:1 Schluss.

Das Spiel der Serie A des 32. Spieltages wurde für kommende Woche jetzt neu angesetzt. Allerdings nicht ganz neu. So soll die Partie von Bayer Leverkusens Halbfinal-Gegner in der Europa League in Udine am Donnerstag ab 20 Uhr beim Stand von 1:1 fortgesetzt werden, wie die Liga am Freitag mitteilte.

19 Minuten stehen also noch aus, in denen Champions-League-Anwärter AS Rom beim abstiegsgefährdeten Team aus Udine noch aus dem Unentschieden einen Sieg machen will. Roberto Pereyra hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Romelu Lukaku für die Roma ausgeglichen.

Nun geht es in der 71. Minute weiter, natürlich ohne Ndicka, dem es aber schon wieder besser geht. Der Ex-Frankfurter, der mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht wurde, hat dieses bereits am Montag wieder verlassen, die Befürchtungen hatten sich nicht bestätigt.

Ndicka jubelt mit den Kollegen auf dem Feld

Vielmehr konnte der 24-jährige Ivorer am Donnerstag in der Europa League das 3:1 der Roma gegen die AC Mailand und damit den Halbfinaleinzug nach dem Schlusspfiff auf dem Feld bejubeln.