1860 muss mehrere Monate auf Mannhardt verzichten

Marco Mannhardt von 1860 München hat sich am vergangenen Sonntag eine Fußverletzung zugezogen und fehlt den Löwen damit mehrere Monate.

Die Münchner Löwen teilten am Mittwoch mit, dass Marco Mannhardt "mehrere Monate nicht mehr zur Verfügung steht". Der Mittelfeldspieler, der den Sprung aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft schaffte, zog sich beim Training am Sonntag eine "Fußverletzung" zu und wird noch heute operiert.

Der 19-Jährige feierte erst am vergangenen Spieltag bei der 0:3-Niederlage in Mannheim sein Saisondebüt - er wurde in der 72. Minute eingewechselt. In der vorherigen Spielzeit kam Mannhardt auf zwei Kurzeinsätze in der 3. Liga.

Die Sechziger haben am Wochenende ein wegweisendes Spiel vor der Brust. Die Löwen empfangen im Aufstiegsrennen mit dem 1. FC Saarbrücken einen direkten Konkurrenten - durch eine Niederlage würde der Abstand auf die Saarländer, die den vierten Platz belegen, auf vier Punkte anwachsen.