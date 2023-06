1860 München holt Zejnullahu aus Bayreuth

Eroll Zejnullahu wird ein Löwe. Der Offensivspieler kommt von Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth zum TSV 1860 München und kann sogar Nationalmannschafts-Erfahrung vorweisen.

Mit sechs Treffern und sieben Vorlagen in 31 Liga-Einsätzen hatte Eroll Zejnullahu eigentlich einiges dafür getan, dass die Altstadt die Klasse hält, doch auch der 28-Jährige konnte den Abstieg als Schlusslicht schließlich nicht verhindern. Der Offensivmann selbst, der die Erfahrung von 79 Zweitliga-Spielen (ein Tor) und sogar ein Länderspiel für den Kosovo im Jahr 2021 vorweisen kann, bleibt in der Liga.

Wie die Löwen am Dienstagmorgen vermeldeten, hat sich Zejnullahu dem TSV 1860 München angeschlossen, der die vergangene Drittliga-Spielzeit als Achter beendet hatte. Der Mittelfeldmann freut sich: "Die beiden Spiele gegen den TSV 1860 München gehörten zu den absoluten Highlights der vergangenen Saison. Ich freue mich, diese unglaubliche Atmosphäre künftig in jedem Spiel genießen zu dürfen. Sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen so eine Unterstützung zu erhalten, ist einmalig", ließ er sich in der Vereinsmeldung zitieren.

Zejnullahu wurde in Berlin geboren und unter anderem beim 1. FC Union ausgebildet, für den er auch seine ersten Schritte im Erwachsenenbereich ging. Seine Profistationen vor Bayreuth hießen zudem SV Sandhausen (Leihe), FC Carl Zeiss Jena, FC Nitra (Slowakei) und Berliner AK 07.