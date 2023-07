1860 holt Tarnat zurück nach München

Der Kaderumbau bei 1860 München schreitet weiter voran. Niklas Tarnat ist der nächste Neuzugang - und kann sein Glück kaum fassen.

Niklas Tarnat wechselt vom Tabellen-15. zum Tabellenachten der abgelaufenen Drittliga-Saison: Am frühen Freitagmorgen gab 1860 München die Verpflichtung des 25 Jahre alten defensiven Mittelfeldspielers bekannt. Der Sohn des früheren deutschen Nationalspielers Michael Tarnat kommt ablösefrei, nachdem sein auslaufender Vertrag bei Rot-Weiss Essen nicht verlängert worden war.

"Ich war wahnsinnig glücklich, als der Anruf kam", zitieren die Löwen ihren Neuzugang in einer Pressemitteilung. "Bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen. Ich freue mich sehr, wieder in München zu sein und für die Löwen auflaufen zu dürfen. Ich freue mich auf die kommende Zeit."

Bis zum Karriereende seines Vaters im Jahr 2009 war Tarnat bei dessen letztem Klub Hannover 96 ausgebildet worden, ehe die Familie nach München zurückzog und Tarnat junior als Elfjähriger in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern wechselte. Für den Rekordmeister hatte Michael Tarnat (19 Länderspiele) einst 122 Bundesligaspiele absolviert, war viermal Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und 2001 Champions-League-Gewinner geworden.

2018 ging es für Niklas Tarnat zurück nach Hannover, wo er vornehmlich für die zweite Mannschaft aktiv war, 2020/21 aber auch zwei Profieinsätze in der 2. Bundesliga verzeichnete. Nach dreieinhalb Monaten ohne Klub fand er schließlich im Oktober 2021 in Essen eine neue Heimat, steuerte 27 Einsätze zum Aufstieg in die 3. Liga bei und kam dort in der abgelaufenen Saison auf 30 Spiele (kicker-Notenschnitt 3,40). Eine seiner drei Torvorlagen verzeichnete er am 14. November - beim späten 1:1-Ausgleichstreffer im Essener Auswärtsspiel bei 1860.

Bei den Löwen ist Tarnat nun bereits der elfte Neuzugang dieses Transfersommers. Der gebürtige Solinger wird in der kommenden Saison mit Rückennummer 31 auflaufen. Eine Vertragslaufzeit gab sein neuer Arbeitgeber nicht bekannt.