1860 fordert den BVB vor ausverkauftem Haus

Der TSV 1860 München darf beim Auftakt in die neue Pokal-Saison gegen Favorit Borussia Dortmund auf die Unterstützung seiner Fans bauen.

Wie der Drittligist am Freitagnachmittag via Twitter mitteilte, sind für das Erstrundenduell mit Vizemeister Borussia Dortmund am nächsten Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) keine Karten mehr zu haben.

Der Andrang auf das Duell mit dem Pokalsieger der Saison 2020/21 (4:1 im Finale gegen Leipzig) war groß. Innerhalb weniger Minuten seien am Freitag die letzten Tickets für das Stadion an der Grünwalder Straße vergriffen gewesen. 15.000 Fans fasst die Heimstätte der Löwen, die bereits an diesem Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Knaller bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in die neue Drittliga-Saison starten.

In der vergangenen Spielzeit waren die Münchner erst im Pokal-Achtelfinale an Zweitligist Karlsruher SC gescheitert (0:1). Auch der BVB hatte sich in der Runde der letzten 16 durch ein 1:2 auf St. Pauli frühzeitig vom Traum der Titelverteidigung verabschiedet.