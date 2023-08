1860 als warnendes Beispiel: Kein Übermut bei Spitzenreiter Viktoria Köln

Sieben Punkte aus drei Spielen in der 3. Liga und damit Platz eins, dazu das Weitekommen im DFB-Pokal gegen Werder Bremen: Es läuft bei Viktoria Köln. Trainer Olaf Janßen mahnt dennoch dazu, auf dem Boden zu bleiben.

Auch wenn es am Mittwochabend im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen nicht zum Sieg reichte (0:0), schob sich Viktoria Köln mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien an die Tabellenspitze der 3. Liga. Dabei war gegen die Essener durchaus mehr drin.

Ein stark aufgelegter Jakob Golz hielt die Gäste ein ums andere Mal in der Partie. "Es kam alles zusammen: Wir machen die Chancen nicht, ein super Torwart, ein Schiedsrichter, der den Elfmeter nicht gibt", blickte Viktoria-Trainer Olaf Janßen gegenüber "MagentaSport" auch auf eine Szene kurz vor der Pause zurück, bei der Vinko Sapina seinen Gegenspieler Michael Schultz am Fünfmeterraum zu Boden riss. "Dann kommt so ein Spiel zustande."

Entsprechend könnte man meinen, die Kölner würden sich ärgern, dass letztlich nur ein Punkt im Sportpark Höhenberg behalten werden konnte. "Aber alles gut, wir beschweren uns nicht und sind innerlich sehr zufrieden", betonte Janßen.

"Die Kugel wollte nicht rein, das gehört dazu"

Denn nicht das Ergebnis, "aber die Art und Weise, dass wir daran nicht verzweifelt sind, sondern unser Ding durchgezogen und immer weiter dran geglaubt haben", hatte den Coach überzeugt. "Ich bin ein stolzer Trainer. Ich glaube, wir haben eine super Leistung abgeliefert. Die Kugel wollte nicht rein, das gehört dazu."

Dem Coach war klar, dass es mit einer solchen Leistung nicht immer so laufen wird: "Wenn wir die Performance weiter so auf den Platz bringen, dann werden wir öfter drei Punkte holen statt so ein 0:0."

Doch auch die Nullnummer reichte, um sich nach drei Spieltagen auf Platz eins der 3. Liga zu schieben. Ein Umstand, der Janßen zwar freute, doch etwas darauf einbilden wollte sich der Coach nicht. "Ich habe noch einmal nachgeguckt. Im letzten Jahr war es 1860 München, die hatten nach fünf Spielen 15 Punkte und danach ging es bergab. Wir werden auf keinen Fall abheben, Übermut ist da nicht gefragt."

Stattdessen wolle der gebürtige Krefelder "diese Überzeugung aus den Spielen mitnehmen". Die soll auch am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) an den Tag gelegt werden. Dann ist die Viktoria zu Gast bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching.