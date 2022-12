15.12: Wie im Fußball? So sieht der virtuelle Alltag in Pro Clubs aus

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal schaut Patrick Baur mit seinen Gästen in den Vereinsalltag eines Pro-Clubs-Teams.

Pro-Clubs-Vereine sind organisiert wie reale Fußballklubs. Vereinsführung, Kadermanagement, Transfers, Trainings... Im Laufe der Jahre hat sich ein eigener Kosmos in FIFA herausgebildet. Unser Experte Patrick Baur wirft im kicker eSport Stream rund um Pro Clubs mit gleich drei Gästen einen Blick hinter die Kulissen eines Vereins.

"Grundsätzlich möchte ich, dass beide Vereinsvertreter einmal vorstellen, wie denn überhaupt so deren Alltag aussieht", kündigt er an. Geladen hat er sich außer seinem Cohost Marcel 'Fitzo' Fitzek die Verantwortlichen des SC Baden-Baden eSports und SV Fortuna Bottrop.

Baden-Baden ist die Mannschaft um Twitch-Größe Jens "Knossi" Knossalla und seit Herbst Teil des Ökosystems Pro Clubs. In unserem Stream wird Daniel Dietrich zu Gast sein. Er ist Teamkapitän und Vorstand des Vereins.

Loris Cernuta seinerseits ist eSport-Verantwortlicher beim SV Fortuna Bottrop. Die Ruhrgebietler spielen ihr zweites Jahr im Pro-Clubs-Zirkus. Das Team setzt sich zusammen aus echten Fußballern aus dem Verein und Gamern, die über den Pro Club zum Teil auch den Weg zurück auf den echten Rasen gefunden haben.

Baur will erfahren: "Wie ist die Verbindung in den echten Fußball? Trainiert man zusammen auf dem Rasen und spielt danach virtuellen Fußball?" Aber das ist längst nicht alles. Alle Themen, die für Vereine wichtig sind, kommen auf den Tisch und werden von den Funktionären eingeordnet. Schaltet also ein und lernt was am Donnerstag, ab 19:30 Uhr, in unserem Twitch-Kanal.

Natürlich könnt auch ihr am Stream teilnehmen: Äußert eure Gedanken, oder stellt eure Fragen!

Die Streaming-Übersicht für Dezember

22.12: kicker eSport Talk: Hackingwelle in Fifa 23

Der kicker eSport Talk mit Jan Bergmann. kicker eSport

Kurz vor Weihnachten geht es uns um das Thema Sicherheit. Viele Spieler, darunter auch eSportler, wurden in den letzten Monaten gehackt und haben viele Karten verloren. Warum passiert das und wie lässt sich sowas vermeiden? Jan Bergmann spricht mit IT-Sicherheitsexperte Rüdiger Trost von F-Secure über das Thema.

29.12: kicker eSport Talk: Der große eSport-Jahresrückblick

Der kicker eSport Talk mit Christian Gürnth und Jan Bergmann.

2022 war einiges los im eSport. Christian Gürnth und Jan Bergmann setzen sich zum Jahresabschluss zusammen und sprechen über das Jahr: Was waren Highlights, was ging besonders schief? Seid dabei und lasst 2022 mit uns Revue passieren.

hkr