Zweites Ausrufezeichen in Folge: Iserlohn holt Gormley

Mit einem Sieg in Wolfsburg hat Iserlohn am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt, am Montag folgte mit der Verpflichtung von Brandon Gormley das nächste.

Sechs Spieltage ist die neue DEL-Saison jung, mit dem 2:1 nach Verlängerung in Wolfsburg hat Iserlohn nicht nur den zweiten Saisonsieg eingefahren, sondern auch das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz verhindert. Am Montag kam aus Iserlohn die nächste Erfolgsmeldung: Brandon Gormley, zweimal Champions-League-Sieger mit Frönlunda, hat einen Vertrag am Seilersee unterschrieben.

Der Kanadier war zuletzt in der KHL unterwegs, lief in den vergangenen beiden Spielzeiten dort für Riga, Jaroslawl und Sotschi auf. Nun geht es für ihn in der DEL weiter, die für den 31-Jährigen aus seiner Zeit bei den Straubing Tigers, für die er 37 Partien auf dem Eis stand, in der Saison 2020/21 keine Unbekannte ist.

"Ich kenne Deutschland ja nur im Lockdown, aber die Menschen und das Umfeld, mit denen ich in Straubing zu tun hatte, habe ich in bester Erinnerung", wird Gormley, der 58 NHL-Spiele für Phoenix Coyotes, Arizona Coyotes und Colorado Avalanche absolvierte, auf der Website der Iserlohner zitiert. "Ich weiß, dass Iserlohn von den Strukturen her ein ähnlicher Standort ist und ich freue mich drauf, hier alle kennenzulernen."

Die Freude auf den Neuzugang, der mit der Rückennummer 36 auflaufen wird, ist bei den Roosters groß. "Brandon bringt viel Erfahrung mit und wird unserem Spiel zusätzliche Stabilität und eine physische Komponente geben. Er weiß, wie es ist, in den wichtigen Spielsituationen auf dem Eis zu stehen. Er kennt die europäische Eisfläche und auch die DEL und kann uns mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen", sagte Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Sauerländer.

Die Spiele am Dienstag gegen die Eisbären Berlin und am Donnerstag in München werden noch ohne Gormley stattfinden, der im Laufe der Woche in Iserlohn erwartet wird. Am kommenden Sonntag gegen die Düsseldorfer EG dürfte Gormley dann erstmals sein Können für die Roosters zeigen.