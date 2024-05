Zweite Neue nach Beck: Auch Wieder kommt zu Werder

Werder Bremen bleibt auf dem Transfermarkt aktiv und hat nach Sharon Beck die nächste Neuverpflichtung für diesen Sommer bekanntgegeben.

Der SV Werder Bremen hat Verena Wieder vom Bundesliga-Rivalen Bayer 04 Leverkusen für die kommende Saison unter Vertrag genommen und damit nach Sharon Beck (Köln) bereits die zweite Neuverpflichtung für 2024/25 präsentiert.

Wieder, 23-jährige Außenstürmerin der Werkself, freut sich nach eigener Aussage sehr auf die nächste Karrierestation. "Vor allem bin ich froh, dann nicht mehr gegen Werder spielen zu müssen, weil die Spiele gegeneinander immer als extrem schwierig in Erinnerung geblieben sind", wird sie in der Medienmitteilung des SV Werder zitiert.

Die Bremerinnen hätten sich zuletzt, so Wieder, "wahnsinnig entwickelt, deshalb habe ich große Lust, an dieser Entwicklung teilzuhaben".

"Schon lange im Blickfeld"

Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball bei Werder, bestätigte am Mittwoch, dass sie Wieder "schon lange im Blickfeld" gehabt habe und darauf baut, dass sich die Angreiferin an der Weser "nochmal weiterentwickeln" könne.

Wieder spielte in der Jugend für den FC Bayern und kam in München später auch in der ersten und zweiten Mannschaft zum Einsatz. Danach spielte die U-17-Europameisterin von 2016 und 2017 beim SC Freiburg, ehe sie 2020 zu Bayer 04 kam. In der laufenden Saison sammelte sie in Leverkusen bislang elf Einsätze, in denen ihr zwei Tore gelangen.