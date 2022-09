Zwei Neue: Der ÖFB-Kader gegen Frankreich und Kroatien

Das österreichische Nationalteam trifft in den beiden abschließenden Spielen der Nations-League-Gruppenphase auswärts auf Frankreich und zu Hause auf Kroatien. Muhammed Cham und Romano Schmid stehen erstmals im Kader des A-Teams.

Real-Madrid-Legionär David Alaba führt das ÖFB-Aufgebot an. GEPA pictures

In der nächsten Länderspielpause kämpft Österreichs Nationalteam zum Abschluss der Gruppenphase in der A-Liga der Nations League gegen den Abstieg. Dänemark führt die Gruppe 1 mit neun Punkten aus vier Spielen an, knapp dahinter liegt Kroatien mit sieben Zählern. Das ÖFB-Team rangiert derzeit mit vier Zählern auf Rang drei.

Am 22. September gastiert Österreich in Saint-Denis bei Schlusslicht Frankreich (zwei Punkte), drei Tage später steigt in Wien das Heimspiel gegen Kroatien. Sowohl die Partie im Stade de France als auch jene im Ernst-Happel-Stadion wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Am Dienstag hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für das Länderspieldoppel gegen die beiden favorisierten Gegner nominiert. Nicht dabei sind die verletzten Sasa Kalajdzic und Konrad Laimer, auf der prominent besetzten Abrufliste scheinen unter anderem Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Florian Kainz, Valentino Lazaro und Patrick Wimmer auf.

Der Österreich-Kader zum Abschluss der NL-Gruppenphase

Tor: Heinz Lindner (FC Sion/SUI; 32 Länderspiele), Patrick Pentz (Stade Reims/FRA; 3), Alexander Schlager (LASK; 6)

Verteidigung: David Alaba (Real Madrid CF/ESP; 94/14 Tore), Kevin Danso (RC Lens/FRA; 10/0), Marco Friedl (SV Werder Bremen/GER; 6/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER; 37/2), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER; 9/0), Stefan Posch (FC Bologna/ITA; 16/1), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin/GER; 23/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/NED; 8/1), Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg; 31/0), Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg; 9/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 21/6), Muhammed Cham (Clermont Foot/FRA; 0), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/GER; 3/1), Marcel Sabitzer (FC Bayern München/GER; 64/12), Xaver Schlager (RB Leipzig/GER; 29/2), Romano Schmid (SV Werder Bremen/GER; 0), Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg; 7/0)

Sturm: Marko Arnautovic (FC Bologna/ITA; 102/33), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/GER; 39/7), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05/GER; 18/1), Andreas Weimann (Bristol City/ENG; 19/1)