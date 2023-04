Zwei Highlights wackeln: Modric fehlt Real Madrid verletzt

Real Madrid muss in der entscheidenden Saisonphase einen schmerzhaften Ausfall verkraften: Luka Modric hat sich verletzt und droht mehrere Spiele zu verpassen.

Kurz bevor Trainer Carlo Ancelotti am Freitagmittag zu seiner obligatorischen Presskonferenz erschien, vermeldete sein Arbeitgeber Real Madrid schlechte Nachrichten: Wie Untersuchungen ergaben, hat sich Luka Modric bei der jüngsten 2:4-Liganiederlage beim FC Girona an der Rückseite seines linken Oberschenkels verletzt.

Über eine mögliche Ausfallzeit machten die Königlichen zwar keine Angaben. Doch Ancelotti erklärte, dass man abwarten müsse, ob sein Schlüsselspieler für das Finale in der Copa del Rey am 6. Mai (22 Uhr) gegen CA Osasuna einsatzfähig sei.

Das heißt nicht nur, dass Modric die anstehenden La-Liga-Partien gegen UD Almeria (Samstag, 18.30 Uhr) und bei Real Sociedad (Dienstag, 22 Uhr) verpassen wird, sondern auch, dass es für den 37 Jahre alten Kroaten mit dem Halbfinalhinspiel in der Champions League eng werden könnte. Das bestreitet Real am 9. Mai (21 Uhr, alle LIVE! bei kicker) zuhause gegen Manchester City und damit nur drei Tage nach dem Pokalendspiel.

Ancelotti: "Er kann nicht ersetzt werden"

"Es tut uns sehr weh", räumte Ancelotti ein. "Wir hoffen, dass er sich bald erholt, damit wir ihn in den wichtigen Spielen einsetzen können." In der Liga, in der Spitzenreiter und Erzrivale FC Barcelona bei elf Punkten Vorsprung weit enteilt ist, war Modric zuletzt zwar oft nur Einwechselspieler, in der Königsklasse, allen voran der K.-o.-Phase, aber stets gesetzt.

"Er ist ein sehr wichtiger Spieler", sagte Ancelotti - der im ersten Duell mit ManCity definitiv auf den gelbgesperrten Eder Militao verzichten muss - über seinen Spielgestalter. "Er kann nicht ersetzt werden." Vorerst müssen es neben Toni Kroos etwa Dani Ceballos, Eduardo Camavinga oder Aurelien Tchouameni im zentralen Mittelfeld richten.

Derweil steht Stammtorhüter Thibaut Courtois Ancelotti schon am Wochenende wieder zur Verfügung. Der Belgier hatte in Girona wegen Magen-Darm-Problemen passen müssen.