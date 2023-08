Zwarts geht bei seinem 1860-Debüt im Landespokal leer aus

1860 München hat die 3. Runde im Landespokal Bayern durch ein standesgemäßes 6:0 bei Landesligist TSV Aindling erreicht. Im Mittelpunkt stand ein Mann, der gar kein Tor schoss.

Denn der erst vergangenen Woche verpflichtete Joel Zwarts feierte in Aindling sein Debüt im Löwen-Trikot. Der 24-Jährige Niederländer, der in der vergangenen Saison für Zweitligist Jahn Regensburg spielte (24 Ligapartien, 2 Tore), durfte in den ersten 45 Minuten ran.

Dass er bisher nur wenig mit seinen Kollegen trainieren konnte, war im ersten Durchgang zu sehen. Auch TSV-Coach Maurizio Jacobacci monierte nach der Partie, dass Zwarts noch zu wenig ins Spiel integriert gewesen sei. "Das lag aber auch an der engen Deckung und weil der Gegner sehr tief stand, dadurch ihm keine Räume ließ", wird Jacobacci auf der Löwen-Website zitiert. "Aber er hat schon gezeigt, dass er in der Tiefe mit seiner Schnelligkeit etwas bewirken kann. Und wenn er in der Box richtig angespielt wird, dass er Tore machen kann."

1860 trat im Vergleich zum 2:0 gegen Waldhof Mannheim in der 3. Liga mit neun neuen Spielern in der Startelf an. Wegen den vielen personellen Wechseln dauerte es ein bisschen, bis die Löwen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Doch dann kamen sie ins Rollen und schossen noch bis zur Pause einen 4:0-Vorsprung heraus. Die Entscheidung war damit bereits zur Pause gefallen, nach dem Seitenwechsel ließ 1860 noch zwei weitere Treffer folgen.

Jacobacci freute sich über den konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft: "Wir haben das Spiel ernst genommen, von Beginn an Druck gemacht, ließen Aindling laufen." Durch "einige schöne Spielzüge und flüssige Kombinationen" sei die Gegenwehr Aindlings schnell gebrochen worden. Einziges Manko aus Sicht des Italieners: "In der 2. Hälfte hätten wir noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen."