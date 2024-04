Zverev: "Bei solchen Bedingungen habe ich keine Waffen"

Alexander Zverev hat das Halbfinale der BMW Open in München verpasst. Die deutsche Nummer 1 zeigte sich gegen den in der Weltrangliste 101 Plätze schlechter geführten Chilenen Cristian Garin indisponiert - und schied mit 4:6, 4:6 aus.

Auch am Freitag behinderten Wetterkapriolen den reibungslosen Ablauf beim ATP-Turnier in München, diesmal war es weniger der Regen, sondern vielmehr teils starker Wind, der die Spieler vor nicht alltägliche Herausforderungen stellte - gespielt werden konnte dennoch. So trafen im zweiten Viertelfinale des Tages Cristian Garin und Alexander Zverev aufeinander.

Beide kennen sich schon lange, haben unter anderem 2013 als Junioren das French-Open-Finale gegeneinander gespielt - Garin gewann 2013. Und auch in München gab es dieses Duell bereits, und auch da hatte der Chilene auf seinem Weg zum Turniersieg 2019 die Oberhand behalten. Garin, der jedoch momentan außerhalb der Top 100 steht, ist also kein leichter Gegner - und das bekam Zverev dann auch zu spüren, als er recht früh im ersten Satz das Break zum 1:2 kassierte. Garin, der vor allem bei seinen zweiten Aufschlägen überzeugte, reichte das anschließend, um sich den Durchgang mit 6:4 zu holen.

In Satz zwei hatte Zverev weiter Mühe, quälte sich teilweise bei eigenem Service und hatte keine Antwort auf Garin, der selbst exzellent aufschlug und herausragend returnierte (über 40 Prozent der ersten Aufschläge des Deutschen brachte er zurück). Den Lohn dafür gab's im siebten Spiel des Satzes mit dem Break.

Zverev stand damit mit dem Rücken zur Wand - und schob Frust. Die Emotionen entluden sich zunächst in einer Diskussion mit dem Schiedsrichter und etwas später dann mit einem Schlägerwurf. "Das ist wirklich lächerlich", schimpfte er unter anderem in Richtung des Referees ob der nasskalten Bedingungen: "Ich rutsche bei jedem Schritt, den ich mache." Garin wiederum hatte anschließend wenig Mühe hatte, das Match mit 6:4, 6:4 auf seine Seite zu ziehen.

"Bei so einem Wetter ist es für mich unmöglich, zu gewinnen", sagte Zverev danach und erläuterte, dass ihm seine eigentlichen Stärken - etwa Aufschlag oder Rückhand - von Regen und Kälte weggenommen würden. "Ich habe alles versucht und viele Dinge probiert. Aber bei solchen Bedingungen habe ich keine Waffen, mit denen ich hier gewinnen kann."

Fritz wiederholt Vorjahreserfolg

Zuvor hatte der Weltranglisten-15. Taylor Fritz als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Amerikaner benötigte 2:15 Stunden, um sich in drei umkämpften Sätzen gegen den 22-jährigen Jack Draper aus Großbritannien mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) zu behaupten und wie im Vorjahr die Vorschlussrunde zu erreichen - 2023 unterlag Fritz jedoch Botic van de Zandschulp in zwei engen Sätzen und verpasste das Endspiel. Nun wartet Garin.