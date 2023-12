Zuschauer-Chaos in Griechenland: Liga-Chef Marinakis vor Absetzung?

Nur wenige Stunden nach den Regierungserklärungen rund um den griechischen Erstligafußball, überschlagen sich die Ereignisse auch in der Liga. Jetzt steht Liga-Chef Evangelos Marinakis vor einer ungewissen Zukunft.

Für die morgige planmäßige Sitzung der Ligaklubs standen die wichtigen und kritischen Themen dieser Tage an. Doch am Montagnachmittag folgte der Paukenschlag: die Großklubs Panathinaikos, AEK, PAOK und Aris werden am Dienstag ein Misstrauensvotum gegen Liga-Chef Evangelos Marinakis voranbringen.

Der Olympiakos-Eigner wird verantwortlich für die aktuellen Geschehnisse gemacht, die zum zweimonatigen Zuschauerausschluss führten. Zudem gab es schon vor den letzten Ereignissen einen Antrag von elf Klubs die Liga-Mitarbeit mit den englischen früheren Schiedsrichter Marc Clattenburg umgehend zu beenden. Clattenburg sollte laut Marinakis den Profi-Schiedsrichter einführen, doch die Aufsicht der Schiedsrichter obliegt auch in Hellas dem örtlichen Verband.

Von den 14 Ligaklubs müssen mindestens acht für die umgehende Absetzung des aktuellen Liga-Chefs stimmen. In diesem Fall müsste Marinakis nicht nur den Ligastuhl räumen, sondern auch den "ex officio" Posten als Vizepräsident beim Verband EPO.