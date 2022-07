Zurück in die Heimat: Suarez gibt neuen Verein bekannt

Luis Suarez war vereinslos, auf Fußball hat der Angreifer aber immer noch Lust. Am Dienstagabend hat der 35-Jährige seinen neuen Verein bekanntgegeben.

Die Entscheidung war für Dienstag erwartet worden - und sie fiel schließlich am Abend: Luis Suarez wechselt zurück nach Uruguay, schließt sich Nacional Montevideo an. Jenem Verein, für den der heute 35-Jährige bereits zwischen 2003 und 2006 gespielt hatte.

In einem Video auf Social Media gab der Angreifer bekannt, dass eine Einigung mit dem Hauptstadtklub erzielt wurde. Letzte Details müssten nun noch geklärt. Doch für den Angreifer alles Formsache, er rechnet in Kürze mit einer Unterschrift unter seinem neuen Vertrag.

Suarez ist sicherlich ein Angreifer, der in den letzten Jahren den Fußball mitgeprägt hat. 2006 wechselte er nach Europa zu Groningen, schnell ging es für den Stürmer dann weiter zu Ajax Amsterdam. 2011 wurde schließlich der FC Liverpool aufmerksam auf den Uruguayer, der bei den Reds zu einem absoluten Topstürmer reifte und in 118 Spielen satte 73 Mal traf.

Titelsammler mit dem FC Barcelona

Ein Bewerbungsschreiben, das für den großen FC Barcelona reichte. Auch dort traf Suarez munter weiter, am Ende waren es 178 Treffer in 249 Spielen. Zudem begann der 35-Jährige, seinen Trophäenschrank zu füllen. Mit den Katalanen wurde er in sechs Jahren viermal Meister, viermal Pokalsieger sowie einmal Champions-League-Sieger.

In Barcelona hatte man dann im Sommer 2020, warum auch immer, keine Verwendung mehr für Suarez. Der Stürmer blieb in Spanien und schloss sich Atletico an, wo er in seiner ersten Saison mit 21 Treffern dazu betrug, dass die Rojiblancos spanischer Meister wurden. Auch im zweiten Jahr traf der Uruguayer noch elfmal, wenngleich es nicht mehr so lief wie im ersten Jahr in Madrid. Im Sommer lief sein Vertrag schließlich aus und wurde nicht verlängert. Auf der Suche nach einem neuen Verein wurde Suarez nun in der Heimat fündig.