Zur Saison 2023/24: Nationalspieler Michaelis wechselt nach Zug

Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis (27) wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Schweizer National League aus Langnau zum aktuellen Titelverteidiger EV Zug.

Der amtierende Meister gab den Wechsel am Montag bekannt. Zuvor hatten auch andere Klubs aus der Schweizer Topliga, in der im Schnitt nicht nur für die besten Spieler deutlich höhere Gehälter bezahlt werden als in der DEL, reges Interesse am deutschen Stürmer bekundet.

"Marc gehört zu den besten und komplettesten Stürmern in unserer Liga und ist im besten Eishockeyalter", sagt Zugs General Manager Reto Kläy über den 27-jährigen gebürtigen Mannheimer, der zudem "ein absoluter Musterprofi" sei.

Über Nordamerika in die Schweiz

Michaelis war 2014 vom Nachwuchsteam der Adler Mannheim nach Nordamerika gewechselt und hatte dort zunächst in den US-Nachwuchsligen NAHL und USHL gespielt und anschließend vier Jahre für die Minnesota State University in der College-Liga NCAA. Dort empfahl er sich für die NHL, erzielte in 15 Spielen für die Vancouver Canucks 2020/21 allerdings keinen Scorerpunkt.

In der Saison darauf versuchte er sich über das Farmteam Toronto Marlies in der AHL für deren NHL-Mutterklub Toronto Maple Leafs zu empfehlen, was aber auch aus Verletzungsgründen nicht gelang. Es folgte der Wechsel zu den SCL Tigers, für die er in der Schweizer Liga mit bislang 15 Toren und 24 Vorlagen in 44 Spielen als bester Scorer für Furore sorgt.