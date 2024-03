Zum dritten Mal in Folge: Titelträger Gara Ali bewirbt sich für die Kanone

Es gehört inzwischen fast schon zur Tradition, dass der Name Achraf Gara Ali fällt, wenn es um die Titelanwärter der "Torjägerkanone® für alle" geht. Gewann der Angreifer im Jahr 2022 im Dress des hessischen Amateurklubs FC Kalbach schon einmal die Kanone, schrammte er eine Liga höher 2023 knapp an der Titelverteidigung vorbei. Auch in diesem Jahr ist er wieder im Spiel.

Echte Stürmer kennen keine Liga. Diese Behauptung passt bei Achraf Gara Ali vom hessischen Siebtligisten FC Kalbach wie die Faust aufs Auge. Der 31-jährige Knipser stellt Jahr für Jahr unter Beweis, warum das Toreschießen zu seinen leichtesten Übungen zählt.

Wiederholungstäter

In der Premieren-Saison 2021/22 der Aktion schnappte sich der Angreifer mit 56 Toren erstmals die schneeweiße Kanone als bester Angreifer der 8. Ligen. Ein Jahr später wäre ihm dann beinahe das einzigartige Kunststück gelungen, den Titel eine Ligastufe höher zu verteidigen. 52 Tore reichten letztlich aber nicht, um sich gegen Rico-Rene Frank (55 Tore) durchzusetzen. Bekanntermaßen sind aller guten Dinge aber drei, und so ist Gara Ali auch in dieser Saison einer der heißesten Kandidaten im Rennen der besten Siebtliga-Angreifer Deutschlands.

Wie in beiden Jahren zuvor legt Gara Ali, der in jungen Jahren bereits in der zweiten tunesischen Liga auf Torejagd ging, auch in dieser Spielzeit ein erstaunliches Tempo an den Tag. Waren es etwa zur gleichen Zeit im Vorjahr 29 Treffer aus 18 Spielen, liegt der Vollblut-Stürmer heuer bei 30 Toren aus 22 Spielen.

Ich hänge am FC Kalbach und suche immer nach einem Grund, doch hierzublieben. Trotz zahlreicher Angebote sind Achraf Gara Ali (32) und der FC Kalbach nicht zu trennen

Doch was ist das Geheimnis seiner Konstanz? "Es ist eine Mischung aus allem", ist sich Gara Ali sicher. Er selbst beschreibt sich als vielseitigen Stürmer, der über ein gutes Stellungsspiel im Strafraum sowie einen präzisen Abschluss mit allen Körperteilen verfügt. Dass das System beim FC Kalbach, für den er nun seit 2019 aufläuft, dazu noch exakt auf ihn ausgelegt ist, spiele ihm natürlich auch in die Karten.

Mit über 130 Toren in drei Jahren schoss sich Gara Ali zwangsläufig auch in den Fokus zahlreicher höherklassiger Vereine. Dieses Kapitel scheint für den Angreifer aber mittlerweile beendet zu sein. "Angebote gibt es immer. Ich hänge aber am FC Kalbach und suche immer nach einem Grund, doch hierzublieben", schwärmt der Angreifer von seinem Herzensklub, der ihn nach eigenen Angaben an den Zenit seiner Karriere führte.

Die Schattenseite seiner Konstanz

Dass der gelernte Elektroniker in seiner Ligastufe deutschlandweit zu den gefährlichsten Angreifern gehört, habe sich aber mittlerweile aber auch in der Gruppenliga Frankfurt herumgesprochen - eine Schattenseite seines Erfolgs. "Es wird jedes Jahr schwerer für mich, weil die Gegenspieler mich mittlerweile kennen und in Manndeckung nehmen", erklärt der Vollblut-Stürmer, der nach eigener Aussage dadurch deutlich weniger Torchancen pro Spiel bekommt. "Ich muss mir immer etwas Neues einfallen lassen, um für die Gegner unberechenbar zu bleiben."

Spielen und Genießen ist das Geheimnis. Gerade wir Amateure sollten den Fußball genießen und uns nicht unnötig unter Druck setzen. Achraf Gara Ali (32) macht sich keinen Druck im Rennen um die "Torjägerkanone® für alle"

In Sachen Ertrag hat sich der Klammergriff seiner Gegenspieler noch nicht niedergeschlagen: Mit seinen 32 Toren liegt Gara Ali mittlerweile zwar deutlich hinter Nico Empen von RB Obere Treene (42 Tore), die Hasen werden bekanntermaßen aber erst am Ende der Jagd gezählt. Diesbezüglich bleibt der 32-Jährige aber ohnehin ganz gelassen. "Ich habe ja schon eine Kanone zuhause, deshalb habe ich keinen Druck mehr", lacht er. "Wenn ich in den vielen Jahren als Fußballer etwas gelernt habe, dann dass es nichts bringt, wenn man sich zu viel Druck macht. Spielen und Genießen ist das Geheimnis. Gerade wir Amateure sollten den Fußball genießen und uns nicht unnötig unter Druck setzen."

Über eine zweite Trophäe würde er sich aber freilich nicht beschweren. Seine erste steht bis heute in einer Vitrine in seinem Wohnzimmer. Für ein weiteres Schmuckstück in seiner Sammlung, garantiert Gara Ali, "würde sich sicher ein Platz finden."