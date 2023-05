Zum Abschied von Harder und Eriksson: Chelsea verteidigt erneut den Titel

Zum vierten Mal in Serie hat sich der FC Chelsea den Titel in der Women's Super League gekrallt. Zugleich endete eine Ära bei den Blues.

Bis zum finalen Spieltag musste der Chelsea LFC warten, ehe der vierte Meistertitel im englischen Oberhaus auch in der Saison 2022/23 in trockenen Tüchern war. Ein 3:0 beim Schlusslicht FC Reading - Samantha Kerr (2) und Guro Reiten erzielten die Tore - ließ an diesem Samstagnachmittag letzte Zweifel schwinden. Manchester United schaut als "Runner-up" mit knappem Rückstand in die Röhre.

Erikssons wichtiges Tor gegen Arsenal

Mit den Feierlichkeiten einher gehen auch Abschiede bei den Londonerinnen. Schon am vorletzten Spieltag beim 2:0-Heimsieg über den großen Stadtrivalen Arsenal waren Magdalena Eriksson und Pernille Harder mit eingerahmten Trikots bedacht in Kingsmeadow ein letztes Mal bejubelt worden. Kapitänin Eriksson hatte zuvor mit ihrem Treffer zum Endstand für einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft gesorgt.

Die 29-jährige Schwedin war 2017 zu Chelsea gekommen - elf Trophäen in sechs Spielzeiten sprechen für sich. Sie und ihre dänische Partnerin Harder (30), selbst drei Jahre später für die Frauen-Rekordablöse von 250.000 Pfund aus Wolfsburg nachgezogen, sollen vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen.

Gemischte Gefühle bei Hayes - Berger und Leupolz dürfen feiern

"Sie hatten tolle Jahre hier und eine tolle Zeit", schwärmte Trainerin Emma Hayes bereits vor dem letzten Punktspiel vom scheidenden Duo, das "niemals ersetzt werden" könne. Hayes wolle "kein negatives Wort" verlieren über Eriksson und Harder, gemischte Gefühle seien es aber allemal beim FC Chelsea am Ende einer Ära. "Ich bin traurig, dass wir zwei großartige Menschen verlieren", gestand Hayes.

Auch zwei deutsche Spielerinnen dürfen mit Hayes, Eriksson, Harder, der australischen Torjägerin Sam Kerr und vielen anderen nun feiern. Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger (32) zählte trotz zurückgekehrter Krebserkrankung zu den Leistungsträgerinnen und stand auch am finalen Samstag im Tor. Und auch Melanie Leupolz (29), in Reading in der Schlussphase eingewechselt, stand nach der Geburt ihres Sohnes seit Ende Januar in Liga, FA Cup und Champions League wieder regelmäßig auf dem Rasen. Ab Sommer kommt eine dritte Deutsche hinzu - auch Sjoeke Nüsken von Eintracht Frankfurt wechselt zu den Blauen.