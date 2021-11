Zhendong holt Gold gegen Möregardh - Europas Doppel-Durststrecke endet

Der Weltranglistenerste Fan Zhendong hat zum ersten Mal in seiner Karriere Einzel-Gold bei der Tischtennis-WM gewonnen. Im Doppel endete eine europäische Durststrecke.

Das Podium um Fan Zhendong (2.v.l.) in Houston: Rechts Bronze-Gewinner Timo Boll. Getty Images

Der 24 Jahre alte Chinese Zhendong gewann das Endspiel gegen den Boll-Bezwinger Truls Mörgardh am Montagabend in Houston klar 4:0 (11:6, 11:9, 11:7, 11:8). Der erst 19 Jahre alte Schwede Möregardh hatte den gesundheitlich angeschlagenen Rekord-Europameister Timo Boll tags zuvor im Halbfinale 4:3 bezwungen.

Zhendong ist schon länger die Nummer eins der Weltrangliste, hatte in den wichtigsten Finals zuletzt aber das Nachsehen gegen Ausnahme-Athlet Ma Long. Sowohl das WM-Finale 2017 wie auch das Olympia-Finale im Sommer verlor er gegen seinen Landsmann, auf den China dieses Mal verzichtet hatte, um jüngere Spieler zu testen.

Karlsson/Falck holen erstes europäisches Doppel-Gold seit 1991

Kristian Karlsson und Mattias Falck - in der Bundesliga für Düsseldorf bzw. Bremen am Start - haben unterdessen als erstes europäisches Doppel seit 1991 Gold bei einer WM gewonnen. Die Schweden bezwangen im Finale Jang Woojin/Lim Jonghoon (Südkorea) mit 3:1 (11:8, 15:13, 11:13, 12:10). Vor 30 Jahren hatten in Peter Karlsson und Thomas von Scheele ebenfalls zwei Schweden letztmals den Titel nach Europa geholt, ehe eine asiatische Dominanz begann.

Erstmals seit 1989 in Dortmund, als Steffen Fetzner und Jörg Roßkopf gegen Zoran Kalinic Leszek Kucharski (Jugoslawien/Polen) den Titel holten, stand kein chinesisches Doppel im Finale. Auch in den anderen Entscheidungen sind WM-Endspiele ohne chinesische Teilnehmer selten, das letzte hatte es 2003 im Herren-Einzel zwischen Werner Schlager (Österreich) und dem Südkoreaner Joo Sae Hyuk gegeben.

China dominiert bei den Frauen

Bei den Frauen ging der Titel ebenfalls nach China. Wang Manyu setzte sich gegen ihre Doppelpartnerin Sun Yingsha (China) mit 4:2 (11:13, 11:7, 6:11, 11:6, 11:8, 17:15) durch und holte erstmals den Titel. Zuvor hatten die beiden Chinesinnen das Frauen-Doppel gewonnen. Manyu/Yingsha, die im Achtelfinale die Europameisterinnen Petrissa Solja und Shan Xiaona ausgeschaltet hatten, bezwangen Hina Hayata/Mima Ito aus Japan mit 3:0 (11:9, 11:7, 11:8). Zum 17. Mal in Folge kam das Weltmeister-Duo somit aus China.