Zerwürfnis nach Pokal-Aus: Benfica trennt sich von Trainer Jesus

Benfica Lissabon hat Trainer Jorge Jesus freigestellt. Hintergrund sollen Spannungen zwischen ihm und einigen Spielern gewesen sein.

Wie der portugiesische Spitzenklub am Dienstag mitteilte, wurde Jesus mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Seine Nachfolge tritt zunächst Nelson Verissimo an, der zuletzt Benficas zweite Mannschaft trainierte. Verissimo soll die Benfica-Profis nun vorerst bis Saisonende betreuen - also auch im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam.

Das Weiterkommen in der Königsklasse in einer Gruppe mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona konnte Jesus letztlich nicht vor dem Aus retten. Medienberichten zufolge soll es nach dem 0:3 beim FC Porto im portugiesischen Pokal am vergangenen Donnerstag zu einem Zerwürfnis zwischen dem 67-jährigen Trainer und einigen Spielern gekommen sein. In der Liga liegt Benfica derzeit nur auf Platz drei hinter Porto und Stadtrivale Sporting.

Für Jesus endet damit die zweite Amtszeit als Benfica-Coach. Bereits von 2009 bis 2015 betreute er die Mannschaft, war anschließend drei Jahre Trainer von Rivale Sporting. Im August 2020 hatte er dann zum zweiten Mal bei Benfica unterschrieben.