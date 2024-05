"Zeit, nach Hause zu kommen": München holt Nationalspieler Rieder

Tobias Rieder kehrt heim. Nach vielen Jahren in Nordamerika und Schweden wechselt der Eishockey-Nationalspieler zum EHC Red Bull München.

Der EHC Red Bull München verstärkt sich hochkarätig mit Nationalspieler Tobias Rieder. Wie der viermalige Eishockey-Meister am Donnerstag mitteilte, wird der Stürmer in der kommenden Saison für den bayerischen Traditionsverein auflaufen. Zuletzt spielte der 31-Jährige für die Växjö Lakers in der schwedischen SHL. Für die Lakers absolvierte Rieder zwischen 2021 und 2024 insgesamt 140 Partien in der höchsten schwedischen Liga. Er erzielte 36 Tore und gab 39 Vorlagen.

Zuvor war Rieder in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) aktiv gewesen. Bis 2021 bestritt der Linksschütze für die Arizona Coyotes, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Calgary Flames und Buffalo Sabres 492 Partien. Dabei machte er 67 Tore und gab 83 Vorlagen.

Mein Ziel ist klar: Ich will Team Meister werden Tobias Rieder

"Red Bull hat eine Top-Mannschaft und eine Top-Organisation. Zudem ist es für meine Familie und mich nach der Geburt unserer Tochter an der Zeit, nach so vielen Jahren im Ausland wieder nach Hause zu kommen. Es hat einfach alles perfekt gepasst", sagte der gebürtige Landshuter Rieder. "Die Mannschaft hat in der Vergangenheit mehrmals bewiesen, dass sie ganz oben mitspielen kann. Mein Ziel ist daher klar: Ich will mit dem Team Meister werden." In dieser Saison war für München im Playoff-Halbfinale Schluss.

Rieder kam für die deutsche Nationalmannschaft 57 Mal zum Einsatz. Er nahm bisher an fünf Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil. Rieder gehört nicht zum deutschen Aufgebot für die WM vom 10. bis 26. Mai in Tschechien.