Zehn Auerbacher in Quarantäne - Spiel gegen Lok abgesagt

Das für Mittwoch vorgesehene Nachholspiel der Regionalliga Nordost zwischen dem VfB Auerbach und Lok Leipzig musste abermals abgesagt werden. In Chemnitz wird inzwischen wieder trainiert.

Grund für die Spielabsage: Das Landratsamt Auerbach hat aufgrund bestätigter Corona-Fälle zehn Spieler des heimischen VfB in häusliche Quarantäne geschickt.

Für Lok kommt es damit bereits zur zweiten Absage in der Liga hintereinander. Schon das Spiel zuvor beim Chemnitzer FC musste aus diesem Grund verlegt werden.

Die Nordost-Staffel präsentiert sich somit derzeit mit einer "schiefen" Tabelle. So weisen zahlreiche Vereine bereits neun Partien auf, Neuling TeBe Berlin jedoch erst vier. Lok ist mit sechs ausgetragenen Punktspielen aktuell Zwölfter, Auerbach mit drei Punkten aus acht Spielen Letzter.

CFC trainiert ab Dienstag mit den Junioren

Auch das für Samstag geplante Spiel zwischen dem FSV Luckenwalde und dem CFC kann nicht stattfinden. Die Chemnitzer befinden sich nach einer vorsorglichen siebentägigen Isolation inzwischen aber wieder im Kleinstgruppen-Training.

"Es ist wichtig, dass wir die gesunden und verletzungsfreien Spieler wieder auf den Platz schicken. Die Einheit heute diente als lockerer Auftakt, um den Körper nach sieben Tagen ohne wirkliche Belastung wieder in Schwung zu bringen. Ein geordnetes Mannschaftstraining ist mit so einem Kleinstkader nicht umsetzbar. Deshalb werden wir ab Dienstag gemeinsam mit unserem U-19-Bundesliga-Team trainieren, um in Mannschaftsstärke arbeiten zu können", wird CFC-Cheftrainer Daniel Berlinski auf der Website der Himmelblauen zitiert.