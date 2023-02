Zehenbruch: Garnbrets Vorbereitung empfindlich gestört

Die dominante Sportkletterin der vergangenen Jahre Janja Garnbret hat sich in der Vorbereitung auf die Weltcup-Saison verletzt und muss eine vierwöchige Trainingspause einlegen.

Die Olympiasiegerin von Tokio zog sich einen Bruch der großen Zehe am linken Fuß zu. Dies veröffentlichte die 23-jährige Slowenin am Mittwochabend mit einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Garnbret humpelt dabei auf zwei Krücken gestützt aus einem Krankenhaus.

"Es ist eine herausfordernde Situation, diese Verletzung im Vorfeld der Klettersaison zu verkraften", sagte Garnbret, die ihren linken Fuß für die kommenden vier Wochen nicht mehr in die extrem engen Kletterschuhe pressen kann. Allerdings gab die dreifache Europameisterin von München auch zu, dass ihr eine solche Verletzung zum jetzigen Zeitpunkt lieber sei, als inmitten der Saison.

Auftakt in Hachioji am 21. April

Die Weltcup-Saison beginnt offiziell am 21. April mit dem Boulder-Wettbewerb im japanischen Hachioji. Das Highlight der diesjährigen Klettersaison steigt mit den Weltmeisterschaften in Bern in den ersten beiden Wochen im August.

Im den beiden vergangenen Jahren gewann Garnbret den Gesamt-Weltcup im Lead. Im Boulder-Weltcup 2022 triumphierte sie den ersten Wettkampf in Meiringen, legte dann aber eine Wettkampfpause ein und kehrte erst zum Start der Lead-Saison knapp zwei Monate nach dem Erfolg in Meiringen zurück, so dass der Gesamtweltcup im Bouldern an die US-Amerikanerin Natalia Grossman ging