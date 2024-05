Zé Roberto: "Ich tippe auf drei Kronen für Leverkusen"

Zé Roberto traut Bayer Leverkusen das Triple zu: "Und das Wundervolle daran ist, dass dies gar keinen Beigeschmack hat", sagt der Brasilianer, der mit Bayer 2002 dreimal nur Zweiter wurde, im kicker-Interview (Dienstagausgabe).

Werkself-Vergangenheit: Zé Roberto, hier bei einem Besuch in Leverkusen anno 2019 Bongarts/Getty Images

Was der Brasilianer, der in der Bundesliga auch für Bayern München und den Hamburger SV gespielt hat, hervorhebt: "Diese Mannschaft hat einen beeindruckenden Fußball gezeigt, sich durchgehend als, ich bezeichne es mal, fliegende Mannschaft gezeigt." Dass dabei einige Niederlagen mit Treffern in der Nachspielzeit noch verhindert worden sind, sei Ausdruck von "Können und mentaler Stärke." Das habe man früher oft bei Bayern München gesehen. "Aber jetzt ist die Zeit von Bayer Leverkusen."

In den beiden in dieser Woche anstehenden Endspielen um die Europa League und den DFB-Pokal könne Bayer die Saison abrunden. "Ich tippe auf drei Kronen für Leverkusen." Auch wenn, etwa beim Spiel in Berlin, Kaiserslautern "ein Gegner ist, mit dem man vielleicht als Underdog sympathisiert, ein Verein, der selbst eine Legende ist."

"Kluge Neuverpflichtungen"

Mit Blick auf die Stärke des neuen Deutschen Meisters hebt der frühere Nationalspieler neben der Arbeit von Trainers Xabi Alonso auch das Management hervor, der Verein habe "kluge Neuverpflichtungen getätigt". Wolle der Klub aber auch dauerhaft in der Champions League angreifen, müsse der Kader dennoch verstärkt werden.

Jungstar Florian Wirtz ist für den 49-jährigen Zé Roberto, der seine aktive Karriere 2017 beendete, "der beste Spieler der Saison". Gefragt zu dessen Weltklasse-Qualitäten erklärt der Brasilianer: "Er hat das Potenzial dieses Niveau zu erreichen, wenn er sein Spiel weiterentwickelt und seine Fähigkeiten verfeinert."

