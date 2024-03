Zauberkicker 2 - Ausgedribbelt!

Teamgeist, Freundschaft und ein Hauch Magie - die Zauberkicker verwandeln gemeinsam jeden Schuss zum Tor.

Sportlichkeit und Fairness scheinen nicht allen im Fußballinternat so wichtig zu sein, wie Ben und seinem neuen Kumpel Robin. Die beiden sind nicht nur dem hohen Leistungsdruck, sondern auch den Sticheleien ihrer Konkurrenten ausgesetzt. Besonders Victor scheint nur sich selbst beweisen zu wollen und hilft der Mannschaft damit nicht gerade weiter. Auch vor groben Fouls schreckt er nicht zurück und bringt damit seine Mitspieler und ihre Chance, im Internat bleiben zu dürfen, in Gefahr.

Als Mika, eine blitzschnelle Stürmerin, zur Truppe hinzustößt, findet Ben in ihr eine weitere Freundin und das Trio scheint komplett. Auch auf Pelé ist nach wie vor Verlass. Ben behält sein Wissen um Pelé und die Magie des Internats weiterhin aber für sich. Man würde ihm ja eh nicht glauben!

Doch was, wenn selbst ein magisches Maskottchen auf einmal in Not gerät? Ben, Robin und Mika beweisen ihren Teamgeist, als Pelé Ben verzweifelt um Hilfe bittet. Denn gegen miese Wirtschaftsbosse hilft selbst seine Magie nicht. Gemeinsam gehen die drei Freunde dem Vorhaben des dubiosen Finanzdirektors Jungblut auf den Grund ... ist vielleicht sogar das gesamte Internat in Gefahr?

