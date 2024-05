Zadrazil: "Das war wie bei Manuel Neuer"

Der FC Bayern hat im Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg das Double verpasst - und genau wie bei den Männern spielte ein Patzer der Torhüterin eine Rolle. Doch Vorwürfe gab es aus gutem Grund keine.

Bei der Analyse der 0:2-Finalniederlage gegen die Wölfinnen waren sich die Beteiligten auf Seiten der Bayern nach dem Spiel einig. Die erste Hälfte agierte das Team von Coach Alexander Straus nicht aggressiv genug. Dabei spürte Sarah Zadrazil vor dem Spiel noch eine "gute Stimmung und Energie in der Kabine". Doch Wolfsburg sei bissiger gewesen, "sie waren einfach besser".

Hinzu kam ein früher Fehler von Keeperin Maria Luisa Grohs beim ersten Gegentor. "Das ist Fußball, Menschen machen Fehler", wollte sich Glodis Perla Viggosdottir nach der Niederlage nicht lange mit dem Schnitzer aufhalten. "Sie hat es sofort abgeschüttelt und zeigte kurz darauf eine gute Parade."

"Das war wie bei Manuel Neuer", ergänzte Zadrazil und verwies auf dessen Fehler bei Reals Ausgleich im Halbfinale der Champions League, der die Wende für die Königlichen eingeleitet hatte. "Wir sind ein Team und wissen, was wir an ihr haben. Wir haben als Team verloren und das lag nicht an dem einen Patzer. Uns fehlt noch ein bisschen die Konstanz und Cleverness. Wir haben richtig gute Spielphasen, wo man sieht, wie gut wir kicken können."

"Es macht stolz, wenn man sieht, wo der Frauenfußball hingekommen ist"

Doch die Österreicherin nahm auch etwas mit aus Köln, wo das Rhein-Energie-Stadion mit 44.400 Zuschauern ausverkauft war. "Echt schade, aber ich muss trotzdem sagen, dass die Atmosphäre unglaublich war. Es macht einen stolz, wenn man sieht, wo der Frauenfußball hingekommen ist. Das motiviert uns, dass wir nächstes Jahr wieder herkommen", so Zadrazil.

Für die Zukunft ist der 31-Jährigen auch nicht bange. "Wir haben mit Alex Straus einen Prozess angefangen, den wir weitergehen wollen. Wir wollen die Nummer 1 sein." Dabei dürfte dann auch Nationalspielerin Lena Oberdorf helfen, die in der kommenden Saison ja von Wolfsburg zu den Bayern wechseln wird.