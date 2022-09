Xavi will die "Dynamik der Geschichte" endlich ändern

Sowohl Barça als auch Bayern sind mit einem Sieg in die CL-Saison gestartet. Am Dienstag treffen die beiden nun in München aufeinander. Barça-Trainer Xavi will dabei die Vergangenheit vergessen machen.

Gibt sich vor dem Gastspiel in München zuversichtlich: Xavi. AFP via Getty Images

Der FC Bayern ist so etwas wie ein Angstgegner der Katalanen, die lediglich zwei ihrer bisherigen elf CL-Spielen gegen den deutschen Rekordmeister gewinnen konnten. Der letzte Sieg liegt dabei schon sieben Jahre zurück - ein 3:0 im Nou Camp. Damals war Xavi noch Spieler bei Barça, mittlerweile ist er zum Trainer aufgestiegen und hofft, "die Dynamik der Geschichte" endlich ändern zu können.

Dass dies nicht leicht wird, weiß der 42-Jährige. "Wir haben nur zweimal gegen Bayern gewonnen und nie in München - wir wissen um die schwere Aufgabe", stellte er fest und lobte den kommenden Gegner: "Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der Welt." Allerdings glaubt er daran, dass seine Schützlinge gewinnen könnten. Grundlos ist seine Hoffnung nicht, immerhin sind die Katalanen stark in die Saison gekommen, sind noch ungeschlagen und haben entsprechend Selbstvertrauen getankt, zuletzt beim 4:0 in Cadiz.

Die Situation sei keineswegs vergleichbar mit der in der vergangenen Saison, als man in der Gruppenphase nichts zu melden hatte. Sowohl vor eigenem Publikum als auch in der Allianz Arena gab es ein 0:3 für die Katalanen. Nach den klaren Niederlagen "haben wir viel geredet", gab Xavi offen zu und meinte direkt, dass diesmal die Ausgangslage eine andere sei. "Unsere Siege haben uns Selbstvertrauen gegeben, die Transfers haben geholfen und unsere Mentalität hat sich geändert."

Lewandowskis Stärken

Es gibt große Erwartungen an uns - und das morgige Spiel wird daran nichts ändern. Xavi

Ein Schlüsseltransfer war bekanntlich Robert Lewandowski, der dank seines "Timings, Tempos und seiner Spielübersicht" voll eingeschlagen und sich zudem auf Anhieb zu einem "natürlichen Anführer" entwickelt hat. Das Spiel in München "wird ein spezielles Spiel für ihn", weiß Xavi, der seinen Stürmerstar in der Liga mit Blick auf das Spiel in München geschont hatte: "Er ist frisch und wird motiviert sein."

Es steht nicht viel auf dem Spiel

Sportlich erwartet Xavi ein "intensives und phasenweise aggressives Spiel", weil beide Teams eine ähnliche Spielidee verfolgen. "Beide wollen den Ball, beide spielen hohes Pressing. Bayern will dominieren und wir wollen so viel Ballbesitz wie möglich haben." Wer sich letzten Endes durchsetzen wird, wird sich am Dienstag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) zeigen.

Für Xavi ist aber auch klar, dass es nur ein Vorrundenspiel ist - nicht mehr und nicht weniger. "Es gibt große Erwartungen an uns - und das morgige Spiel wird daran nichts ändern, egal, ob wir gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen. Morgen geht es nur um drei Punkte. Es wäre aber ein sehr großer Erfolg für uns, wenn wir gewinnen würden. Wir wollen gut spielen, können aber auch verlieren."