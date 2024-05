Xabi Alonso adelt Atalanta: "Einer der härtesten Gegner in Europa"

Am Mittwoch spielt Bayer 04 in Dublin gegen Atalanta Bergamo im Finale der Europa League. Trainer Xabi Alonso spricht mit höchstem Respekt vor den Italienern, an denen Leverkusen 2022 im Achtelfinale verdient scheiterte, sieht aber einen entscheidenden Unterschied.

Die Erinnerungen an den März 2022 sind noch nicht verblasst. Und sie sind nicht die angenehmsten. Im Achtelfinale der Europa League unterlag Bayer 04 Atalanta Bergamo in beiden Partien. 2:3 in Norditalien, 0:1 in der BayArena. "Es war eines meiner härtesten Spiele. Es ist ein sehr gutes Team. Sie sind taktisch sehr gut und haben sehr gute Spieler", sagt Angreifer Amine Adli mit Blick auf jene Partien, in denen Atalanta der Werkself die Grenzen aufzeigte, "wenn sie im Finale sind, wissen alle, dass sie sehr gut sind."

Daran sollte kein Zweifel bestehen. War damals die 2:3-Niederlage im Hinspiel ja doch sogar noch schmeichelhaft. Gegen die stark pressenden und überragend umschaltenden Ligurer entging eine taktisch überforderte Bayer-Mannschaft nur dank eines herausragenden Lukas Hradecky im Tor einem Debakel. 4:11 und 5:3 lautete das Chancenverhältnis in den beiden Vergleichen.

Xabi Alonso: "Wir erwarten ein super Finale. Es wird sehr eng"

Jetzt treffen die beiden Mannschaften im Finale der Europa League aufeinander. Und bei Atalanta, das auf Platz 5 in der Serie A sehr gute Chancen auf die Qualifikation für die Champions League besitzt, schwingt weiterhin Gian Piero Gasperini das Zepter auf der Trainerbank. Ein Kollege, von dem Xabi Alonso genauso in den höchsten Tönen schwärmt wie von dessen Team.

"Für mich sind sie einer der härtesten Gegner in Europa. Sie haben eine super Mentalität, einen Trainer, der sehr klar weiß, was er will. Sie haben einen breiten Kader, sie spielen sehr intensiv", huldigt der Baske seinem Final-Konkurrenten, "und für jeden Gegner ist jedes Spiel gegen Atalanta sehr hart. Wir erwarten ein super Finale. Es wird sehr eng."

Atalanta überzeugte sogar an der Anfield Road

Für diesen Respekt gibt es allerlei Gründe. Setzte sich Bergamo doch in der K.-o.-Runde gegen Sporting Lissabon (1:1; 2:1), den FC Liverpool (3:0; 0:1) und Olympique Marseille (1:1; 3:0) durch. Nicht nur deshalb ist Xabi Alonsos Schlussfolgerung klar: "Sie sind gegen Marseille und Lissabon verdient weitergekommen. Sie sind eine Top-Top-Mannschaft für mich." Die beim 3:0-Sieg an der Anfield Road gegen überlegene Reds hoch effizient auftrat.

Ein gewachsenes Gebilde also. Taktisch unangenehm. Stark im Pressing und Umschaltspiel. Mit viel Tempo in der Offensive und hoher Effizienz. Ein Mix, der es auch den favorisierten Leverkusenern schwer machen kann. Weil eben viele Abläufe seit Jahren eingeschliffen sind.

Bayer-Coach erwartet keinen Überraschungseffekt

Doch all dies macht Bayer auch mit Blick auf das Achtelfinale von 2022 nicht Bange. "Die Idee, das Konzept von Atalanta sind nicht dieselben, aber es ist derselbe Trainer und auch viele Spieler von damals", sagt Xabi Alonso, "das ist kein Gegner, den wir nicht kennen. Viele Spieler haben gegen sie gespielt. Es ist nichts Neues, was wir in Dublin erwarten."

Der 42-Jährige geht also nicht davon aus, dass es am Mittwoch einen großen Überraschungseffekt gibt. Zumindest nicht für sein Team, fügt er doch selbstbewusst an: "Aber wir sind eine andere Mannschaft." Was seine Spieler nicht nur mit ihrer Serie von 51 Pflichtspielen ohne Niederlage eindrucksvoll unterstrichen haben.