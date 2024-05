"Wunschkandidat" Rowe übernimmt die Löwen Frankfurt

Die Löwen Frankfurt haben ihre sportliche Führungsebene komplettiert und Tom Rowe als neuen Head Coach verpflichtet. Der US-Amerikaner ist in der DEL kein Unbekannter.

Die Löwen Frankfurt haben Tom Rowe als Trainer für die neue Eishockey-Saison in der DEL verpflichtet. Der 67 Jahre alte Amerikaner arbeitete zuletzt für die Nürnberg Ice Tigers und erhält in Frankfurt einen Vertrag für eine Saison, wie die Löwen am Montag mitteilten.

"Ich bin sicher, dass wir mit unserer gemeinsamen Vision und der großen Leidenschaft hier bei den Löwen ein starkes und wettbewerbsfähiges Team aufbauen werden", wird Rowe auf der Löwen-Website zitiert. "Mein Fokus wird auch auf der Entwicklung unserer jungen Spieler liegen. Ich freue mich sehr auf den Start und auf die Zukunft in Frankfurt." Rowe wird Ende Juli zum Auftakt in die Saison 2024/25 seine Arbeit in Frankfurt aufnehmen.

Damit ist die sportliche Führungsebene der Frankfurter komplett, nachdem vorige Woche mit Daniel Heinrizi erst ein neuer Sportdirektor vorgestellt werden konnte. "Tom war unser Wunschkandidat und ich freue mich, dass seine Verpflichtung als neuer Head Coach geklappt hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison absolvieren werden", sagte Heinrizi über Rowe, der seit über 20 Jahren als Trainer arbeitet. Die Löwen haben die vergangene Spielzeit als Zwölfter der DEL beendet.

Rowe spielte selbst mehr als 350-mal in der NHL, nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war er bei etlichen Klubs in der NHL und AHL in verschiedenen Positionen tätig. 2019 wagte er den Sprung nach Europa und heuerte zunächst in Österreich an. 2021 wechselte Rowe schließlich nach Nürnberg, mit den Ice Tigers erreichte er dreimal in Folge die Playoffs, scheiterte dort aber jeweils bereits in der ersten Qualifikationsrunde. Nach dem Aus in diesem Frühjahr trennten sich die Wege, nun bliebt Rowe der DEL zumindest noch ein Jahr erhalten.