Wütende Milan-Fans - und doch gibt es noch Chancen aufs Achtelfinale

Das war nichts - und doch hätte es etwas werden können: Milan verlor das wichtige Champions-League-Heimspiel gegen den BVB vor lautstarken Tifosi letztlich verdient mit 1:3. Trainer Stefano Pioli gestattete den Fans die Wut.

Pfiffe gegen das verletzungsgeplagte Milan-Team - unter anderem Star Rafael Leao fehlte - am späten Dienstagabend nach dem 1:3 gegen Borussia Dortmund - für AC-Coach Stefano Pioli nur nachvollziehbar, wie er nach dem Spiel beim Gespräch mit "Mediaset" gestand.

"Sie haben das Recht, sauer und enttäuscht von uns zu sein - und wir haben die Pflicht, es besser zu machen. Das war heute nicht die Performance, die wir uns vorgestellt hatten", so der Trainer. Der sich selbst ebenfalls niedergeschlagen und enttäuscht zeigte: "Das war für uns ein gebrauchter Abend. Wir wussten, dass wir heute eine große Möglichkeit (in Richtung Achtelfinale; Anm. d. Red.) hatten. Das belastet uns alle."

Das war nicht sein bester Abend. Stefano Pioli über Fehlschütze Olivier Giroud

Vor allem aber war es ein gebrauchter Abend für Olivier Giroud. Der 37-jährige Stürmer und Führungsspieler hätte für einen ganz anderen Spielverlauf sorgen können, doch der Routinier war in der 6. Minute mit einem Elfmeter am starken Gregor Kobel gescheitert. "Ich denke, wir haben in dem Moment verloren, als wir das Spiel in unsere Bahn hätten lenken können", meinte Milan-Coach Pioli dazu und sagte über seinen Schützling trocken: "Das war nicht sein bester Abend."

"Zwei bis drei Prozent": Zwei Strohhalme bleiben Milan noch

Allzu hart mit Giroud ins Gericht ging der Trainer aber nicht: "Natürlich hab ich direkt mit ihm gesprochen, als ich gesehen hab, dass er niedergeschlagen ist. Er ist aber ein Spieler mit großer Erfahrung, der realisieren muss, dass solche Dinge passieren und Elfmeter verschossen werden können."

Einen kleinen Stimmungsaufheller gab es aber auch für die Mailänder an diesem enttäuschenden Abend in der Königsklasse: Weil Paris Saint-Germain im Parallelspiel ganz spät durch einen strittigen Elfmeter noch ein 1:1 gegen Newcastle erreicht hat, zeichnet sich in der "Todesgruppe F" doch noch ein hoffnungsvolles Bild. Sicher im Achtelfinale nämlich stehen nur die Dortmunder (zehn Punkte), dahinter liegen PSG (sieben), Newcastle und Milan (jeweils fünf) alle nah beieinander.

Heißt im Klartext: Gewinnen die Lombarden am 6. Spieltag (13. Dezember, 21 Uhr) ihr finales Gastspiel in Newcastle, hätten sie dann zumindest schon einmal "den Europa-League-Abstieg" sicher - und würden sogar noch Zweiter werden, wenn Paris in Dortmund verliert. Pioli: "Wir haben noch eine kleine Chance." Spieler Yacine Adli rechnete vor: "Ich würde sagen, es sind zwei bis drei Prozent."

Allerdings: Sowohl beim "Endspiel" dieser Champions-League-Gruppenphase als auch bei den nächsten Serie-A-Aufgaben müssen die Rossoneri mit angeschlagenem Kader antreten. Es fehlen nach wie vor einige Akteure - neben Rafael Leao nun auch noch Malick Thiaw. Der Ex-Schalker hatte sich während der Partie am hinteren linken Oberschenkel verletzt, musste runter - und soll einen Monat fehlen. "Das macht einem Sorgen, natürlich", gab Pioli diesbezüglich noch zu. "So viele Spiele stehen jetzt an - und Malick war so gut drauf."