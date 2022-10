WTA Finals 2022: Teilnehmerinnen, TV und ein Novum

Das Feld der Teilnehmerinnen für die am Montag beginnenden WTA Finals steht. Dieses Jahr gibt es ein Novum. Alles Wissenswerte zum Turnier.

Bis zuletzt wurde um die letzten Tickets gekämpft, nun steht das Feld der Teilnehmerinnen für die WTA Finals fest. Iga Swiatek (Polen), Ons Jabeur (Tunesien), Jessica Pegula (USA), Coco Gauff (USA), Caroline Garcia (Frankreich), Aryna Sabalenka (Belarus), Daria Kasatkina (Russland) und Maria Sakkari (Griechenland) werden an den Start gehen.

Wer ist die Favoritin?

Die Favoritin ist ganz klar die Nummer eins der Welt, Swiatek. Allerdings hat das Damentennis in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen, dass es für die ein oder andere Überraschung gut ist. Die Polin ist im Übrigen die einzige Spielerin im Teilnehmerfeld, die schon ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat - das gab es bei den WTA Finals noch nie. Drei Majors holte die aktuell beste Tennisspielerin schon, dieses Jahr die French Open und die US Open.

Viel Erfahrung haben die Spielerinnen bei diesem Event noch nicht. Für Jabeur, Pegula, Gauff, und Kasatkina ist es das Debüt bei den WTA Finals. Die vier anderen Spielerin waren jeweils einmal dabei.

Wann und wo wird gespielt?

Das Turnier startet am Samstag, dem 31. Oktober. Das Finale soll dann eine Woche später am 7. November stattfinden. Gespielt wird auf Hartplatz in der Dickies Arena in Fort Worth, Texas (USA).

Wie ist der Modus?

Gespielt wird in zwei Vierergruppen, dort spielt jede einmal gegen jede. Die besten zwei aus jeder Gruppe kommen ins Halbfinale. Dort werden dann mit der anderen Gruppe überkreuz die Finalistinnen ausgespielt. Wie gewohnt spielen die Damen zwei Gewinnsätze.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Im vergangenen Jahr waren die WTA Finals bei DAZN zu sehen. Über eine erneute Übertragung ist bisher nichts bekannt. Beim kostenpflichtigen, internationalen Streaming-Anbieter "Tennis Channel" kann man die WTA-Tour verfolgen, also sind auch die Finals Teil des Angebots.