Wolfsburg und der DFB bangen um Hegering

Große Sorgen um Marina Hegering. Die Abwehrspielerin vom VfL Wolfsburg verletzte sich im Topspiel gegen den FC Bayern ohne Fremdeinwirkung. Das könnte auch Folgen für den DFB haben.

Es lief die 21. Minute, als Marina Hegering eine harmlos erscheinende Situation klärte, sich aber kurz danach an die Wade griff und lange behandelt werden musste. Eigenständig konnte die 33-Jährige den Rasen nicht verlassen, sie musste von zwei Betreuern gestützt werden. Das Auftreten verursachte offenbar starke Schmerzen.

Nicht nur für die Wölfinnen eine bittere Nachricht, stehen doch auf für den DFB wichtige Länderspiele an. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch tritt am 5. April in Österreich und vier Tage später gegen Island an.

Hrubesch war beim Topspiel selbst vor Ort. "So wie es jetzt aussieht, ist es die Wade. Ich hoffe, dass sie nur einen Muskelfaserriss hat. Aber warten wir mal ab, ich weiß auch nicht genau, was da Sache ist", sagte der 72-Jährige in der Halbzeitpause in der ARD.

Im Gegensatz zu den Männern haben sich die Frauen auch für das Olympische Fußballturnier (25. Juli bis 10. August 2024) qualifiziert. Nur 18 Spielerinnen wird Hrubesch mit nach Frankreich nehmen dürfen.