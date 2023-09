WM-Torschützenkönigin wechselt nach England: ManUnited holt Miyazawa

Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland spielte sich Hinata Miyazawa mit ihrer Treffsicherheit ins Rampenlicht. Nun wagt die 23-jährige Japanerin erstmals den Schritt nach Europa und schließt sich Manchester United an.

Alle 67 Minuten war Japans Hinata Miyazawa bei der im August zu Ende gegangenen WM-Endrunde in Australien und Neuseeland erfolgreich. Ob beim furiosen 4:0 gegen die späteren Weltmeisterinnen Spanien oder im Achtelfinale gegen Norwegen - mit fünf Toren (und zwei Vorlagen) in fünf Einsätzen spielte sich die 23-Jährige in den Fokus. Nun hat sich Manchester United die Dienste der offensiven Mittelfeldspielerin gesichert. Das gaben die Nordengländerinnen, die über die Vertragslaufzeit keine Angaben machten, am Mittwoch bekannt.

"Hinata stößt zu unserer United-Familie, nachdem sie ihre Qualitäten auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt hat. Mit ihrer direkten Spielweise und ihrer Fähigkeit, die gefährlichsten Räume zu finden, wird sie unsere fantastischen Fans begeistern. Wir können es kaum erwarten, dass sie sich in unserem Spielerkader weiterentwickelt", wird Trainer Marc Skinner in einer Pressemitteilung des Traditionsvereins zitiert.

Erster Verein außerhalb Japans für die WM-Topscorerin

Miyazawa, die nach Stationen bei NTV Tokyo Verdy Beleza und Mynavi Sendai erstmals ihr Heimatland verlässt und nach Europa wechselt, freut sich auf ihren neuen Klub: "Ich bin wirklich sehr glücklich, Teil dieser wunderbaren Familie und dieses großartigen Teams zu sein", sagte die Flügelspielerin, die mit den Japanerinnen das WM-Viertelfinale erreichte und zudem mit sieben Scorerpunkten gemeinsam mit Frankreichs Kadidiatou Diani die meisten Torbeteiligungen des Turniers sammelte.

Bei den Red Devils heuert Miyazawa nun bei einem englischen Spitzenklub an, die vergangene Spielzeit in der englischen Women's Super League beendete das Skinner-Team nur zwei Punkte hinter Meister FC Chelsea auf Champions-League-Rang zwei. Die Saison 2023/24 beginnt für die Nordengländerinnen am 1. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Aston Villa (13.30 Uhr).

In der Sommerpause musste United die Abgänge von Leistungsträgerinnen wie Außenverteidigerin Ona Batlle (FC Barcelona) und Stürmerin Alessia Russo (Arsenal WFC) verkraften, verstärkte sich aber in der Offensive bereits mit der aus Barcelona verpflichteten Brasilianerin Geyse prominent.