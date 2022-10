WM-Hoffnung für van de Ven: Van Gaal nominiert Wolfsburgs Dauerbrenner

Micky van den Ven hat beim VfL Wolfsburg in dieser Saison noch keine Minute verpasst, was auch in seiner niederländischen Heimat registriert wird. Bondscoach Louis van Gaal hat den Innenverteidiger für das vorläufige WM-Aufgebot nominiert.

Es ist erst drei Jahre her, da hieß es noch, dass er zu langsam sei, eine Profikarriere schien für Micky van de Ven in weiter Ferne. Nun, im Oktober 2022, ist der 21-Jährige Stammspieler beim VfL Wolfsburg, fünftschnellster Akteur (35,87 km/h) der Bundesliga und seit diesem Freitag auch ein WM-Kandidat. Bondscoach Louis van Gaal hat den Innenverteidiger, der in dieser Spielzeit noch keine Pflichtspielminute verpasst hat, in den vorläufigen WM-Kader der Niederlande nominiert. Die Liste umfasst 39 Namen, bis zu 26 Spieler wird der frühere Bayern-Coach am 11. November für das Turnier in Katar benennen dürfen.

"Die Liste ist lang und ehrlich gesagt nicht mein Stil", erklärt van Gaal und ergänzt: "Aber es ist bekannt, dass die Spieler, die wir nächsten Monat für die endgültige Aufstellung auswählen, bereits auf dieser vorläufigen Liste stehen sollten. Weil niemand in die Zukunft sehen kann, muss man auf mögliche Rückschläge wie Verletzungen vorbereitet sein."

Die WM-Chance für van de Ven ist zwar gering, mit der Nominierung für das vorläufige WM-Aufgebot kommt er seinem großen Traum jedoch einen Schritt näher. Er träume von der Nationalmannschaft, sagte der Verteidiger kürzlich in einem kicker-Interview, "da würde ich gerne mal spielen". Bislang hat van de Ven sechs Einsätze in der niederländischen U 21 vorzuweisen.

Sein Vorankommen in Wolfsburg sorgt in dieser Saison nun für Aufsehen. Unter Niko Kovac hat sich der 21-Jährige zum Stammspieler gemausert, kein anderer Feldspieler kommt beim VfL auf so viel Einsatzzeit. Eine Tatsache, die den jungen Abwehrspieler selbst überrascht. "Letztes Jahr habe ich auch verletzungsbedingt nur fünf Spiele gemacht. Natürlich glaube ich an mich und denke, dass ich die Qualität habe, um immer zu spielen. Trotzdem konnte ich die Entwicklung in dieser Form nicht erwarten." Eine Entwicklung, die auch Louis van Gaal nicht verborgen geblieben ist.