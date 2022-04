WM-Auslosung: DFB-Elf gegen Spanien, Japan und einen Play-off-Sieger

Im Doha Exhibition and Convention Center wurden am Freitagabend die Gruppen der WM 2022 ausgelost. Für Deutschland wird es in Gruppe E mit Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland nicht ganz einfach. Ein schweres Los erwischte auch Brasilien.

Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien (27. November), Japan (23. November) und den Sieger der Play-off-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland (1. Dezember). In Russland scheiterten die Spanier zuletzt schon im Achtelfinale. Die historische WM-Bilanz gegen die Spanier ist aus deutscher Sicht nicht schlecht, in Gruppenspielen (1966, 1982, 1994) ist die deutsche Nationalmannschaft in direkten Duellen ungeschlagen. Beim letzten WM-Aufeinandertreffen gab es das Halbfinal-Aus 2010 (0:1).

Neuer: "So etwas passiert uns nicht zweimal"

"Es war klar, dass wir aus Topf 1 einen sehr guten Gegner kriegen würden. Jetzt ist es Spanien, da haben wir negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Aber ich glaube, so etwas passiert uns nicht zweimal", kommentierte Manuel Neuer via Magenta TV mit Blick auf das 0:6 gegen die Spanier im November 2020 in der Nations League. "Wir sind mit unserem Nationalteam auf einem guten Weg. Wir haben unter Hansi Flick versucht, eine neue Ära einzuleiten."

Daneben bekommt es die DFB-Elf in ihrem ersten Spiel bei der WM mit den unbequemen Japanern zu tun. Bei einer WM spielte Deutschland noch nie gegen das Team. Die Japaner sind seit 1998 Stammgast bei der WM. Seitdem wechseln sich Vorrundenaus und Aus im Achtelfinale immer ab. Der dritte Gegner, die Partie findet am 1. Dezember statt, wird noch zwischen Costa Rica und Neuseeland in einem Play-off-Spiel im Juni ermittelt. Zumindest an Costa Rica hat Deutschland gute Erinnerungen. 2006 wurde das Sommermärchen mit einem 4:2 gestartet.

"Eine spannende Gruppe, die Aufgaben sind nicht so einfach", sagte Hansi Flick. "Wir haben uns trotzdem viel vorgenommen. Japan hat viele Spieler aus der Bundesliga und eine hohe Qualität." Die Testspielplanungen des Bundestrainers sind durch die Auslosung allerdings durchkreuzt worden: Eigentlich sollte es einen Test gegen Japan geben, wozu es nun nicht kommen wird.

Gruppe A: Eröffnungsspiel tragen Katar und Ecuador aus

Gastgeber Katar war in der Gruppe A gesetzt und bekam mit den Niederlanden einen richtig schweren Brocken serviert. Zudem wurde Afrikameister Senegal zugelost. Das Eröffnungsspiel tragen am 21. November Katar und Ecuador aus. Die Abstellungspflicht für die Vereine beginnt eine Woche zuvor, unmittelbar nach dem 15. Bundesliga-Spieltag am 14. November.

Gruppe B: England großer Favorit

England ist in seiner Gruppe klarer Favorit. Der Iran, der jüngst für negative Schlagzeilen sorgte, scheiterte bei seinen bisherigen fünf Teilnahmen stets in der Vorrunde. Die USA waren 2018 gar nicht dabei. Daneben steht der dritte Gegner noch nicht fest, da das Spiel zwischen Schottland und der Ukraine aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine nicht wie geplant stattfinden konnte. Das Play-off-Spiel zwischen dem Gewinner dieser Partie und Wales soll nach jetzigem Stand im Juni ausgetragen werden.

Schwere Gruppe G für Brasilien

Neben Deutschland hat auch Brasilien ein schweres Los erwischt. Der fünfmalige Weltmeister trifft auf Serbien und die Schweiz. Diese Dreierkonstellation gab es schon 2018. Damals entschied Brasilien die Gruppe vor der Schweiz und Serbien für sich. Doch diesmal ist statt Costa Rica wie in Russland noch Kamerun dabei und würde sicherlich gerne ein Wörtchen mitreden.

Machbares Los für Titelverteidiger Frankreich

Titelverteidiger Frankreich geht als haushoher Favorit in die Gruppe D. Neben Dänemark und Tunesien wartet noch ein Gegner aus den Play-offs. Der Sieger der Partie Vereinigte Arabische Emirate vs. Australien muss gegen Peru antreten.

Bunter Mix in Gruppe C

In Gruppe C dürfte es rund um den zweimaligen Weltmeister Argentinien interessant werden. Neben den Südamerikanern sind noch Saudi-Arabien, Mexiko und Polen dabei. Keine leichte Aufgabe für Robert Lewandowski, denn die Mexikaner hatten bei den letzten Turnieren stets ein Abo auf das Erreichen des Achtelfinales.

Alle Gruppen in der Übersicht

Wann gibt es den Spielplan?

Hansi Flick und Oliver Bierhoff in Katar. picture alliance/dpa

Der endgültige Spielplan wird erst noch erstellt. Dabei wird darauf geachtet, dass vor allem die Anstoßzeiten der Topteams möglichst günstig für TV-Übertragungen in deren jeweiliger Zeitzone liegen. Gespielt wird in lediglich acht Stadien. Das ist die geringste Zahl seit 44 Jahren. Weniger waren es zuletzt 1978 in Argentinien, als in sieben Stadien gespielt wurde

Wann finden die Spiele statt?

Der Zeitunterschied zu Katar beträgt im Winter zwei Stunden, die das Land am Persischen Golf voraus ist. Es gibt vier Anstoßzeiten für die Gruppenspiele: Um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr deutscher Zeit. Ab dem Achtelfinale finden die Partien nur noch um 16 Uhr und um 20 Uhr statt. Auch das Endspiel wird um 16 Uhr angestoßen.

Wer überträgt?

Wer alle 64 Spiele bei der WM sehen möchte, ist bei Magenta TV richtig aufgehoben. Immerhin noch 48 WM-Partien werden wie gewohnt bei ARD/ZDF zu sehen sein. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen zudem alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. (Alle Infos zu den TV-Rechten im Überblick finden Sie hier).