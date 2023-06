Wirtz und ter Stegen fehlen im Training

Im Training am Sonntag musste Bundestrainer Hansi Flick auf ein Duo verzichten.

Der Druck auf Hansi Flick und die Nationalelf ist nach zwei überschaubaren Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) immens. Deswegen wird die Partie am Dienstagabend gegen Kolumbien auf Schalke (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) für alle Beteiligten extrem wichtig, denn erst im September stehen die nächsten Länderspiele an.

Im Training am Sonntagvormittag am DFB-Campus in Frankfurt/Main konnte Flick nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Florian Wirtz, der in Polen in der Startelf stand und enttäuschte (kicker-Note 5), musste mit einer Oberschenkelprellung passen. Der Bundestrainer ließ sich vom Auftritt des 20-Jährigen indes nicht beunruhigen. "Er braucht eine gewisse Zeit zur Anpassung. Es ist eine andere Mannschaft. Nach seiner langen Verletzung hat er vielleicht eine kleine Schwächephase. Wenn er im Sommer durchschnaufen kann und eine gute Vorbereitung hat, wird er auf dem Niveau sein, auf dem wir ihn uns alle wünschen."

Neben dem Youngster wurde auch Keeper Marc-André ter Stegen im Teamtraining vermisst. Allerdings dürfte er gegen Kolumbien wieder dabei sein, denn der 31-Jährige trat nur aus Gründen der Belastungssteuerung etwas kürzer und trainierte individuell.

Gündogan erstmals dabei

Dafür trainierte Ilkay Gündogan erstmals mit der Mannschaft nach seiner verspäteten Ankunft nach dem Champions-League-Sieg mit Manchester City (1:0 gegen Inter). Von Hansi Flick erhielt Gündogan bereits eine Startelfgarantie für die Begegnung in seiner Geburtsstadt. "Klar ist, dass Ilkay Gündogan spielt."