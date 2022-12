"Wir starten im März in die EM-Qualifikation": Stojkovic denkt nicht an Rücktritt

Dragan Stojkovic hat in seiner Karriere als Spieler und Trainer schon so ziemlich alles erlebt. Dass gleich die erste Frage auf der Pressekonferenz nach dem Turnier-Aus zu seiner Zukunft gestellt wurde, ließ der 57-Jährige gelassen an sich abprallen.

Mischte sich ein: Dragan Stojkovic klärt einen Ball außerhalb des Spielfeldes. IMAGO/Xinhua