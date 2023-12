Wild Wings holen Brown in die DEL zurück

Die Schwenninger Wild Wings haben am Samstag Chris Brown verpflichtet. Der US-Stürmer spielte zuletzt für Slovan Bratislava in der Slowakei und kehrt nun in die DEL zurück.

In der laufenden Saison 2023/24 kam Brown in der slowakischen Liga in 24 Spielen auf 14 Tore und sechs Assist, einige sich zuletzt aber - wie Mitspieler Shawn Lalonde, der früher ebenfalls in der DEL spielte - auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Ersatz für Spink-Brüder und Uvira

"Die Konstellation mit den Verletzungen hat uns jetzt etwas früher zum Handeln gezwungen als vielleicht ursprünglich geplant. Wir sind aber von diesem Schritt überzeugt und bekommen mit Chris Brown einen Spieler mit Qualität für mehrere Offensivpositionen, der zudem bereits reichlich Erfahrung in der DEL gesammelt hat", meinte Stefan Wagner, der Geschäftsführer der Wild Wings auf der Webseite des Klubs.

Beim Team von Neckarursprung fehlen derzeit mit den Zwillingen Tylor und Tyson Spink sowie Sebastian Uvira gleich drei wichtige Angreifer verletzt.

Brown kann in der Offensive auf allen drei Stürmerposition spielen und gilt als Power Forward mit einem harten Schuss.

Dritte DEL-Station für Brown

Bei seinen vorherigen DEL-Stationen zweimal in Iserlohn (2017/18 und zuletzt 2022/23) sowie dazwischen in vier Jahren in Nürnberg (2018-2022) kam Rechtsschütze Brown auf insgesamt 274 Spiele und erzielte in diesen 67 Tore und 107 Vorlagen.